General

El Football Club Libertad renovó su Comisión Directiva y Flavio Ceriani es el nuevo presidente

En la noche de este martes 18 de noviembre, el Football Club Libertad llevó a cabo una significativa Asamblea Extraordinaria que marcó un hito en la vida institucional del club. En un ambiente cargado de emoción y sentimiento lagunero, se renovó la Comisión Directiva, un momento clave para el futuro de la institución.

Los socios y miembros presentes reconocieron el esfuerzo y la dedicación de la gestión saliente, que contribuyó al crecimiento y fortalecimiento del club. En esta nueva etapa, se eligió a las siguientes autoridades para dirigir los destinos del Football Club Libertad:

  • Presidente: Flavio Ceriani

  • Vicepresidente: Gerardo Gianasi

  • Tesorera: Guadalupe Macchione

  • Protesorero: Juan Pablo Bonfiglio

  • Secretaria: Silvina Scatorcio

  • Prosecretaria: Alejandra Maidana

Vocales titulares:

  1. Gabriela Casas

  2. Adriana Guiotto

  3. Mariano Heit

  4. Lorena Bonfiglio

  5. Gonzalo Cabrera

  6. Damián Bercero

Vocales suplentes:

  1. Sebastián Corti

  2. Emilio Gallo Llorente

  3. Sergio Benito

Revisores de cuentas:

  1. Maximiliano Bentancurt

  2. Carlos Brangeri

En un discurso cargado de emoción, el nuevo presidente, Flavio Ceriani, expresó su orgullo por vestir los colores laguneros desde su niñez y se comprometió a trabajar incansablemente junto a la nueva comisión para seguir construyendo el Club Libertad que todos sueñan. Con un mensaje motivador, Ceriani destacó la importancia de la unión y el esfuerzo colectivo para hacer crecer la institución.

“Es un honor asumir esta responsabilidad. Hoy más que nunca necesitamos del trabajo conjunto de todos los socios y simpatizantes para continuar con el crecimiento del club. Seguiremos luchando por nuestros valores y por un futuro lleno de éxitos”, dijo el flamante presidente.

Con este cambio en la dirigencia, el Football Club Libertad inicia una nueva etapa con grandes expectativas y la convicción de que, juntos, seguirán alcanzando logros en beneficio de todos los miembros de la institución.

¡Felicidades a la nueva Comisión Directiva y a todos los socios que siguen haciendo grande al club!

