El Football Club Libertad renovó su Comisión Directiva y Flavio Ceriani es el nuevo presidente

En la noche de este martes 18 de noviembre, el Football Club Libertad llevó a cabo una significativa Asamblea Extraordinaria que marcó un hito en la vida institucional del club. En un ambiente cargado de emoción y sentimiento lagunero, se renovó la Comisión Directiva, un momento clave para el futuro de la institución.
Los socios y miembros presentes reconocieron el esfuerzo y la dedicación de la gestión saliente, que contribuyó al crecimiento y fortalecimiento del club. En esta nueva etapa, se eligió a las siguientes autoridades para dirigir los destinos del Football Club Libertad:
Presidente: Flavio Ceriani
Vicepresidente: Gerardo Gianasi
Tesorera: Guadalupe Macchione
Protesorero: Juan Pablo Bonfiglio
Secretaria: Silvina Scatorcio
Prosecretaria: Alejandra Maidana
Vocales titulares:
Gabriela Casas
Adriana Guiotto
Mariano Heit
Lorena Bonfiglio
Gonzalo Cabrera
Damián Bercero
Vocales suplentes:
Sebastián Corti
Emilio Gallo Llorente
Sergio Benito
Revisores de cuentas:
Maximiliano Bentancurt
Carlos Brangeri
En un discurso cargado de emoción, el nuevo presidente, Flavio Ceriani, expresó su orgullo por vestir los colores laguneros desde su niñez y se comprometió a trabajar incansablemente junto a la nueva comisión para seguir construyendo el Club Libertad que todos sueñan. Con un mensaje motivador, Ceriani destacó la importancia de la unión y el esfuerzo colectivo para hacer crecer la institución.
“Es un honor asumir esta responsabilidad. Hoy más que nunca necesitamos del trabajo conjunto de todos los socios y simpatizantes para continuar con el crecimiento del club. Seguiremos luchando por nuestros valores y por un futuro lleno de éxitos”, dijo el flamante presidente.
Con este cambio en la dirigencia, el Football Club Libertad inicia una nueva etapa con grandes expectativas y la convicción de que, juntos, seguirán alcanzando logros en beneficio de todos los miembros de la institución.
¡Felicidades a la nueva Comisión Directiva y a todos los socios que siguen haciendo grande al club!