El equipo de 9 de Julio es parte del Torneo Argentino a jugarse en Trenque Lauquen

Entre el viernes 21 y el domingo 23 de octubre, la ciudad de Trenque Lauquen se convierte en el epicentro del Newcom nacional, con la realización del Torneo Argentino de la categoría mixta +50, en sus niveles “A” y “B”. Este torneo, organizado por la Federación Argentina de Voley y la Secretaría de Newcom, es de gran relevancia, ya que no solo se juegan ascensos y descensos, sino que también se definen a los representantes de Argentina para el próximo Torneo Sudamericano.

En esta edición, 22 equipos de diferentes provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) están participando. El equipo de 9 de Julio, el Club Atlético, es uno de los grandes favoritos del certamen y ocupa el puesto número 1 en la Provincia de Buenos Aires en el nivel “A”. Este equipo, conocido en el ambiente del newcom como “Kosiucos”, integra la zona “F”, junto a los equipos de Santa Rosa (La Pampa) y Comodoro Rivadavia (Chubut).

Cabe destacar que las zonas del torneo están conformadas por cuatro equipos, excepto las zonas “E” y “F”, que tienen tres. Debido a esta particularidad, Atlético 9 de Julio tendrá que enfrentarse, en la ronda inicial, al equipo de Puerto Madryn (Zona “E”) en un partido interzonal. En total, el equipo de 9 de Julio disputará tres partidos en la fase inicial, al igual que el resto de los equipos.

El equipo de 9 de Julio, que cuenta con una sólida formación, está integrado por las jugadoras Cecilia Aramburu, Maricel Oyarzábal, Karina De Buono, Alejandra Aramburu y Daniela Aniassi, y los jugadores Rubén Neri, Guillermo Amestoy, Marcelo Dicásolo, Rubén Chiesa, Adrián Spalla y Oscar Spalla. La dirección técnica está a cargo de Susana Reale, quien busca guiar a su equipo a lo más alto del podio en este certamen tan competitivo.

Este torneo es clave para los equipos que sueñan con representar a Argentina en el Torneo Sudamericano, y para Atlético 9 de Julio, es una oportunidad única de confirmar su supremacía en la provincia y continuar su senda de éxitos.