Sin acuerdo en la reunión con el sector Acopio: Urgara mantiene el reclamo y las medidas de fuerza continúan

Se suman las reuniones entre la Unión de Recibidores de Granos y Afines de la República Argentina (Urgara) y los representantes del sector empresarial de Acopio, donde no se alcanzaron acuerdos significativos. A pesar de los esfuerzos por parte del sindicato para encontrar una solución consensuada, las empresas se mantuvieron firmes en su negativa, lo que derivó en una escalada de tensiones que sigue sin resolverse.

El secretario general de Urgara, Pablo Palacios, junto al referente regional, Diego Santana, han reiterado las exigencias del gremio, que incluyen:

Una recomposición salarial urgente frente a la pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores del sector.

El reconocimiento formal por parte de las empresas de esta merma en el poder adquisitivo de los empleados.

El pago anticipado del REM trimestral correspondiente, así como un bono anual para el 2025.

La anticipación de las paritarias de 2026.

La eliminación de las categorías de tonelaje de la escala salarial, lo cual beneficiaría a una mayor cantidad de trabajadores.

El sindicalista también destacó que la medida de fuerza, que ya lleva una semana, se mantendrá vigente hasta que las empresas se comprometan a discutir de manera seria las demandas de los trabajadores. Urgara expresó que continuará con las medidas de protesta hasta tanto se resuelvan las condiciones laborales y salariales que afectan a los empleados del sector.

Seguiremos con la lucha, no vamos a dar un paso atrás hasta que las empresas reconozcan la situación que estamos atravesando”, afirmarin desde el Gremio.

En este contexto, el gremio también anunció que mañana se llevará a cabo una audiencia con la Cámara de la Industria y Comercio de Granos (Cadecra) y el jueves 20 con la Cámara de Puertos Privados, dos actores clave en el sector.

Finalmente, se agradeció el gesto de los trabajadores de otras ramas que se han solidarizado con la lucha de los compañeros de Acopio, y advirtió que las medidas de fuerza podrían intensificarse si no se obtiene una respuesta favorable.

Medidas de fuerza en curso

A pesar de los intentos de diálogo, Urgara dejó claro que las medidas de fuerza se mantendrán hasta que las empresas muestren voluntad de resolver las demandas. “La intranigencia empresarial está llevando a que los trabajadores sigan luchando por sus derechos”, afirmó un miembro del sindicato.

Con esta situación aún sin solución, el futuro de las negociaciones queda pendiente de los resultados de las nuevas audiencias programadas para los próximos días. Mientras tanto, la presión sobre las autoridades y las empresas del sector de Acopio sigue creciendo.