Nueve de Julio recibe más de 60 millones de pesos por los Juegos Bonaerenses

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, autorizó este martes un aporte de más de $8.500 millones destinado a los municipios para cubrir los gastos de las delegaciones que participaron de la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2025, celebrada en Mar del Plata.
El decreto oficial establece que la suma total de $8.511.062.450 se otorgará como aportes no reintegrables, con el objetivo de compensar los gastos de alojamiento, transporte y otras necesidades de los municipios durante el torneo provincial. La ejecución de los fondos estará a cargo del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, conducido por Andrés Larroque.
La medida responde a pedidos realizados por intendentes en medio de un contexto económico-financiero complejo, incluyendo deudas y atrasos en otros fondos y prestaciones, como los del IPS y el IOMA. Durante reuniones con autoridades provinciales, los jefes comunales plantearon la necesidad de regularizar los gastos asociados a los Juegos Bonaerenses, especialmente en lo que respecta a la participación de sus delegaciones en la etapa final.
En el caso de Nueve de Julio, el municipio recibirá $60.629.375 para saldar los gastos derivados de la participación de sus atletas. Otros municipios también recibieron aportes significativos: La Plata $304.418.625, Bahía Blanca $268.172.500, y Mar del Plata, sede de la final, recibió fondos para cubrir la logística de los equipos que llegaron de toda la provincia.
Este aporte provincial se enmarca en la 34ª edición de los Juegos Bonaerenses, un evento que combina deporte y actividades culturales y que este año reunió a más de 30.000 finalistas provenientes de todos los municipios bonaerenses.
La nomina de la distribución del dinero:
Adolfo Alsina – $64.044.500
Alberti – $17.645.375
Almirante Brown – $93.058.750
Ameghino – $45.204.500
Arrecifes – $24.484.500
Avellaneda – $132.613.125
Ayacucho – $53.995.750
Azul – $117.152.525
Bahía Blanca – $268.172.500
Balcarce – $24.797.500
Baradero – $36.072.500
Benito Juárez – $83.871.875
Berazategui – $71.543.125
Berisso – $44.435.000
Bolívar – $61.425.750
Bragado – $80.988.000
Campana – $59.804.375
Cañuelas – $63.889.000
Capitán Sarmiento – $16.948.875
Carlos Casares – $18.127.875
Carlos Tejedor – $36.421.875
Carmen de Areco – $37.482.500
Castelli – $28.436.125
Chacabuco – $74.377.625
Chascomús – $47.864.750
Chivilcoy – $101.931.875
Colón – $53.185.125
Coronel Brandsen – $33.367.400
Coronel Dorrego – $70.772.500
Coronel Pringles – $43.245.625
Coronel Rosales – $70.907.625
Coronel Suárez – $93.865.250
Daireaux – $47.313.125
De La Costa – $63.415.625
Dolores – $61.407.500
Ensenada – $41.710.000
Escobar – $91.399.375
Esteban Echeverría – $103.392.250
Exaltación de la Cruz – $12.925.625
Ezeiza – $76.628.475
Florencio Varela – $76.165.000
General Alvarado – $24.046.625
General Alvear – $36.587.750
General Arenales – $23.391.625
General Belgrano – $34.073.125
General Guido – $23.420.000
General La Madrid – $54.403.750
General Las Heras – $57.869.375
General Lavalle – $14.557.000
General Madariaga – $37.918.750
General Paz – $23.717.500
General Pinto – $25.769.375
General Pueyrredón – $68.952.750
General Rodríguez – $60.298.125
General San Martín – $75.860.625
General Viamonte – $42.672.750
General Villegas – $123.474.375
Gonzales Chaves – $34.556.000
Guaminí – $27.334.500
Hipólito Yrigoyen – $52.603.000
Hurlingham – $56.039.375
Ituzaingó – $57.675.625
José C. Paz – $24.853.125
Junín – $136.402.625
La Matanza – $196.046.875
La Plata – $304.418.625
Lanús – $45.626.250
Laprida – $69.234.125
Las Flores – $53.931.050
Leandro N. Alem – $23.030.000
Lezama – $23.376.500
Lincoln – $62.184.375
Lobería – $44.430.750
Lobos – $45.890.000
Lomas de Zamora – $109.388.125
Luján – $73.909.250
Magdalena – $41.809.375
Maipú – $60.413.900
Malvinas Argentinas – $59.075.625
Mar Chiquita – $24.361.625
Marcos Paz – $52.071.050
Mercedes – $66.502.500
Merlo – $102.702.500
Monte – $30.515.350
Monte Hermoso – $41.467.500
Moreno – $145.746.250
Morón – $79.860.000
Navarro – $19.655.625
Necochea – $62.480.250
Nueve de Julio – $60.629.375
Olavarría – $120.788.375
Patagones – $99.385.625
Pehuajó – $51.328.000
Pellegrini – $37.095.000
Pergamino – $131.848.000
Pila – $20.421.400
Pilar – $118.658.125
Pinamar – $37.501.875
Presidente Perón – $42.067.900
Puan – $25.933.000
Punta Indio – $24.599.200
Quilmes – $143.290.625
Ramallo – $52.860.000
Rauch – $41.347.500
Rivadavia – $46.649.375
Rojas – $63.360.625
Roque Pérez – $17.082.000
Saavedra – $37.589.375
Saladillo – $36.394.125
Salliqueló – $60.264.500
Salto – $46.495.625
San Andrés de Giles – $30.833.125
San Antonio de Areco – $16.695.625
San Cayetano – $20.472.000
San Fernando – $100.965.625
San Isidro – $68.423.250
San Miguel – $104.156.250
San Nicolás – $100.213.625
San Pedro – $99.821.875
San Vicente – $69.735.475
Suipacha – $32.077.750
Tandil – $123.536.250
Tapalqué – $22.252.500
Tigre – $90.408.750
Tordillo – $11.055.700
Tornquist – $61.683.250
Trenque Lauquen – $142.081.250
Tres Arroyos – $74.265.500
Tres de Febrero – $80.766.250
Tres Lomas – $32.330.000
Veinticinco de Mayo – $42.002.625
Vicente López – $80.109.250
Villa Gesell – $49.728.650
Villarino – $69.331.625
Zárate – $73.430.750
Total General: $8.511.062.45