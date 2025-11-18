Nueve de Julio recibe más de 60 millones de pesos por los Juegos Bonaerenses

El gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, autorizó este martes un aporte de más de $8.500 millones destinado a los municipios para cubrir los gastos de las delegaciones que participaron de la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2025, celebrada en Mar del Plata.

El decreto oficial establece que la suma total de $8.511.062.450 se otorgará como aportes no reintegrables, con el objetivo de compensar los gastos de alojamiento, transporte y otras necesidades de los municipios durante el torneo provincial. La ejecución de los fondos estará a cargo del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, conducido por Andrés Larroque.

La medida responde a pedidos realizados por intendentes en medio de un contexto económico-financiero complejo, incluyendo deudas y atrasos en otros fondos y prestaciones, como los del IPS y el IOMA. Durante reuniones con autoridades provinciales, los jefes comunales plantearon la necesidad de regularizar los gastos asociados a los Juegos Bonaerenses, especialmente en lo que respecta a la participación de sus delegaciones en la etapa final.

En el caso de Nueve de Julio, el municipio recibirá $60.629.375 para saldar los gastos derivados de la participación de sus atletas. Otros municipios también recibieron aportes significativos: La Plata $304.418.625, Bahía Blanca $268.172.500, y Mar del Plata, sede de la final, recibió fondos para cubrir la logística de los equipos que llegaron de toda la provincia.

Este aporte provincial se enmarca en la 34ª edición de los Juegos Bonaerenses, un evento que combina deporte y actividades culturales y que este año reunió a más de 30.000 finalistas provenientes de todos los municipios bonaerenses.

