miércoles, noviembre 19, 2025
16.7 C
Nueve de Julio
General

Nueve de Julio recibe más de 60 millones de pesos por los Juegos Bonaerenses

El gobierno bonaerense giró a los municipios $8.511 millones para saldar gastos de las delegaciones que participaron de la etapa final en Mar del Plata

0
El gobierno de la provincia de Buenos Aires, encabezado por Axel Kicillof, autorizó este martes un aporte de más de $8.500 millones destinado a los municipios para cubrir los gastos de las delegaciones que participaron de la etapa final de los Juegos Bonaerenses 2025, celebrada en Mar del Plata.

El decreto oficial establece que la suma total de $8.511.062.450 se otorgará como aportes no reintegrables, con el objetivo de compensar los gastos de alojamiento, transporte y otras necesidades de los municipios durante el torneo provincial. La ejecución de los fondos estará a cargo del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad, conducido por Andrés Larroque.

La medida responde a pedidos realizados por intendentes en medio de un contexto económico-financiero complejo, incluyendo deudas y atrasos en otros fondos y prestaciones, como los del IPS y el IOMA. Durante reuniones con autoridades provinciales, los jefes comunales plantearon la necesidad de regularizar los gastos asociados a los Juegos Bonaerenses, especialmente en lo que respecta a la participación de sus delegaciones en la etapa final.

En el caso de Nueve de Julio, el municipio recibirá $60.629.375 para saldar los gastos derivados de la participación de sus atletas. Otros municipios también recibieron aportes significativos: La Plata $304.418.625, Bahía Blanca $268.172.500, y Mar del Plata, sede de la final, recibió fondos para cubrir la logística de los equipos que llegaron de toda la provincia.

Este aporte provincial se enmarca en la 34ª edición de los Juegos Bonaerenses, un evento que combina deporte y actividades culturales y que este año reunió a más de 30.000 finalistas provenientes de todos los municipios bonaerenses.

La nomina de la distribución del dinero:

  1. Adolfo Alsina – $64.044.500

  2. Alberti – $17.645.375

  3. Almirante Brown – $93.058.750

  4. Ameghino – $45.204.500

  5. Arrecifes – $24.484.500

  6. Avellaneda – $132.613.125

  7. Ayacucho – $53.995.750

  8. Azul – $117.152.525

  9. Bahía Blanca – $268.172.500

  10. Balcarce – $24.797.500

  11. Baradero – $36.072.500

  12. Benito Juárez – $83.871.875

  13. Berazategui – $71.543.125

  14. Berisso – $44.435.000

  15. Bolívar – $61.425.750

  16. Bragado – $80.988.000

  17. Campana – $59.804.375

  18. Cañuelas – $63.889.000

  19. Capitán Sarmiento – $16.948.875

  20. Carlos Casares – $18.127.875

  21. Carlos Tejedor – $36.421.875

  22. Carmen de Areco – $37.482.500

  23. Castelli – $28.436.125

  24. Chacabuco – $74.377.625

  25. Chascomús – $47.864.750

  26. Chivilcoy – $101.931.875

  27. Colón – $53.185.125

  28. Coronel Brandsen – $33.367.400

  29. Coronel Dorrego – $70.772.500

  30. Coronel Pringles – $43.245.625

  31. Coronel Rosales – $70.907.625

  32. Coronel Suárez – $93.865.250

  33. Daireaux – $47.313.125

  34. De La Costa – $63.415.625

  35. Dolores – $61.407.500

  36. Ensenada – $41.710.000

  37. Escobar – $91.399.375

  38. Esteban Echeverría – $103.392.250

  39. Exaltación de la Cruz – $12.925.625

  40. Ezeiza – $76.628.475

  41. Florencio Varela – $76.165.000

  42. General Alvarado – $24.046.625

  43. General Alvear – $36.587.750

  44. General Arenales – $23.391.625

  45. General Belgrano – $34.073.125

  46. General Guido – $23.420.000

  47. General La Madrid – $54.403.750

  48. General Las Heras – $57.869.375

  49. General Lavalle – $14.557.000

  50. General Madariaga – $37.918.750

  51. General Paz – $23.717.500

  52. General Pinto – $25.769.375

  53. General Pueyrredón – $68.952.750

  54. General Rodríguez – $60.298.125

  55. General San Martín – $75.860.625

  56. General Viamonte – $42.672.750

  57. General Villegas – $123.474.375

  58. Gonzales Chaves – $34.556.000

  59. Guaminí – $27.334.500

  60. Hipólito Yrigoyen – $52.603.000

  61. Hurlingham – $56.039.375

  62. Ituzaingó – $57.675.625

  63. José C. Paz – $24.853.125

  64. Junín – $136.402.625

  65. La Matanza – $196.046.875

  66. La Plata – $304.418.625

  67. Lanús – $45.626.250

  68. Laprida – $69.234.125

  69. Las Flores – $53.931.050

  70. Leandro N. Alem – $23.030.000

  71. Lezama – $23.376.500

  72. Lincoln – $62.184.375

  73. Lobería – $44.430.750

  74. Lobos – $45.890.000

  75. Lomas de Zamora – $109.388.125

  76. Luján – $73.909.250

  77. Magdalena – $41.809.375

  78. Maipú – $60.413.900

  79. Malvinas Argentinas – $59.075.625

  80. Mar Chiquita – $24.361.625

  81. Marcos Paz – $52.071.050

  82. Mercedes – $66.502.500

  83. Merlo – $102.702.500

  84. Monte – $30.515.350

  85. Monte Hermoso – $41.467.500

  86. Moreno – $145.746.250

  87. Morón – $79.860.000

  88. Navarro – $19.655.625

  89. Necochea – $62.480.250

  90. Nueve de Julio – $60.629.375

  91. Olavarría – $120.788.375

  92. Patagones – $99.385.625

  93. Pehuajó – $51.328.000

  94. Pellegrini – $37.095.000

  95. Pergamino – $131.848.000

  96. Pila – $20.421.400

  97. Pilar – $118.658.125

  98. Pinamar – $37.501.875

  99. Presidente Perón – $42.067.900

  100. Puan – $25.933.000

  101. Punta Indio – $24.599.200

  102. Quilmes – $143.290.625

  103. Ramallo – $52.860.000

  104. Rauch – $41.347.500

  105. Rivadavia – $46.649.375

  106. Rojas – $63.360.625

  107. Roque Pérez – $17.082.000

  108. Saavedra – $37.589.375

  109. Saladillo – $36.394.125

  110. Salliqueló – $60.264.500

  111. Salto – $46.495.625

  112. San Andrés de Giles – $30.833.125

  113. San Antonio de Areco – $16.695.625

  114. San Cayetano – $20.472.000

  115. San Fernando – $100.965.625

  116. San Isidro – $68.423.250

  117. San Miguel – $104.156.250

  118. San Nicolás – $100.213.625

  119. San Pedro – $99.821.875

  120. San Vicente – $69.735.475

  121. Suipacha – $32.077.750

  122. Tandil – $123.536.250

  123. Tapalqué – $22.252.500

  124. Tigre – $90.408.750

  125. Tordillo – $11.055.700

  126. Tornquist – $61.683.250

  127. Trenque Lauquen – $142.081.250

  128. Tres Arroyos – $74.265.500

  129. Tres de Febrero – $80.766.250

  130. Tres Lomas – $32.330.000

  131. Veinticinco de Mayo – $42.002.625

  132. Vicente López – $80.109.250

  133. Villa Gesell – $49.728.650

  134. Villarino – $69.331.625

  135. Zárate – $73.430.750

Total General: $8.511.062.45

