Maria José Gentile solicitó en la cartera de Salud al Ministro Kreplak recursos sanitarios

La intendente municipal María José Gentile mantuvo este lunes, en la ciudad de La Plata, una importante reunión de trabajo con el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Del encuentro también participó la secretaria de Salud local, Tamara Vázquez. El objetivo fue avanzar en una agenda conjunta destinada a fortalecer y mejorar la atención sanitaria en todo el distrito.

Durante la reunión se analizaron los avances de la obra que se está llevando adelante en el Hogar de Ancianos Santo Domingo de Guzmán, un proyecto clave para mejorar la infraestructura y calidad de atención de los adultos mayores.

Asimismo, se evaluó la implementación del sistema de historia clínica digital en los Centros de Atención Primaria de la Salud, que ya funciona en el CAPS Nuevo Alborada, recientemente inaugurado. Este sistema permitirá agilizar la atención, mejorar el seguimiento de los pacientes y optimizar la integración de la información sanitaria.

Otro de los ejes del encuentro fue la coordinación para desarrollar un proyecto conjunto vinculado a salud mental, una de las prioridades planteadas por el municipio ante la creciente demanda.

Finalmente, la Intendente expuso la necesidad de incorporar nuevas unidades de traslado tanto para las localidades del interior como para la zona urbana, con el fin de garantizar respuestas más rápidas y eficientes ante situaciones de emergencia.

La reunión permitió consolidar líneas de acción compartidas y avanzar en políticas que buscan mejorar de manera integral el sistema de salud del distrito.