La Federación de Acopiadores rechaza los reclamos salariales de URGARA y pide denunciar bloqueos

La Federación de Centros y Entidades Gremiales de Acopiadores de Cereales difundió un comunicado dirigido a las empresas acopiadoras en el que informa su decisión de no aceptar los reclamos salariales y condiciones laborales exigidos por el gremio URGARA, que actualmente lleva adelante medidas de fuerza en distintas plantas del país.

Según detalló la Federación, las exigencias planteadas por URGARA en el marco de la negociación de la Rama Acopio incluyen:

Recomposición salarial del 10% correspondiente al período enero–septiembre 2025. Pago anticipado de la REM para el trimestre octubre–diciembre, calculado sobre la base salarial de septiembre, lo que representaría aproximadamente un 8% de aumento. Eliminación de las escalas de tonelajes, quedando únicamente la categoría de +200 MTN. Además, para acopios con menos de 50.000 toneladas, el gremio solicita un aumento del 28%. Creación de una nueva escala salarial específica para acopios exportadores. Discusión del pago de un bono en enero de 2026. Para el primer semestre de 2026, adelantar la proyección de inflación, lo que implicaría un incremento cercano al 12%.

La Federación calificó estas demandas como “desmedidas, injustificadas e intempestivas”, señalando que en algunos casos los aumentos reclamados superan el 56%, cifra considerada inaceptable en el actual contexto económico y productivo.

Asimismo, informó que durante una audiencia con la Secretaría de Trabajo, comunicó su disposición al diálogo, pero condicionada a que URGARA deje sin efecto las medidas de fuerza y permita retomar la negociación en los términos previamente acordados.

La conducción de los acopiadores recordó que, en los últimos tiempos, ambas partes habían consensuado actualizar los salarios siguiendo la inflación informada por el INDEC, compromiso que —según afirmaron— se ha cumplido incluso en medio de situaciones críticas como las recientes inundaciones que afectan vastas zonas agrícolas y dañan la producción.

En el mismo comunicado, la Federación sugirió a las empresas que, en caso de bloqueos en plantas, realicen las denuncias penales correspondientes, procurando identificar a los responsables. También indicó que, si parte del personal se niega a trabajar, las compañías deben continuar las actividades con normalidad y aplicar, de ser necesario, las medidas disciplinarias previstas por la legislación vigente.

Finalmente, la entidad sostuvo que la salida del conflicto debe darse “a través del diálogo y no mediante la imposición por la fuerza”, advirtiendo que estas acciones terminan perjudicando a los mismos trabajadores que el gremio dice representar.