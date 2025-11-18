Federico Aranda: ‘El Municipio lanza un nuevo canal de atención al vecino directamente por WhatsApp para sus inquietudes’

Nueve de Julio vive días de intensa preocupación debido a las inclemencias climáticas que han afectado tanto a la comunidad como a los productores agropecuarios. Federico Aranda, Secretario de Gobierno de la municipalidad, habló en ‘Despertate’ por CN y Maximima 89.9 sobre la respuesta ante la crisis hídrica y las tormentas de los últimos días, haciendo hincapié en el trabajo conjunto que se está llevando a cabo para minimizar los daños y asegurar la ayuda a los vecinos y productores afectados.

“Han sido seis meses muy intensos desde que asumí el cargo. Afortunadamente, hemos logrado establecer protocolos eficientes de trabajo para responder rápidamente a las emergencias”, comentó Aranda, quien destacó la creación de varios comités de crisis, incluyendo uno específico para el seguimiento del estado hídrico local. En este sentido, el comité se reúne cada 15 días para hacer un seguimiento de la situación y articular esfuerzos con la nación, la provincia y los municipios vecinos.

Este trabajo articulado se vio reflejado este fin de semana, cuando un temporal fuerte azotó la ciudad. “Afortunadamente, no hubo víctimas fatales, aunque sí daños materiales importantes. La mayor parte de los daños fueron en viviendas, como caída de árboles, cables y algunas voladuras de techos”, relató Aranda, quien explicó que, tras la tormenta, los equipos de emergencia y limpieza comenzaron a trabajar inmediatamente.

Aranda también resaltó el apoyo recibido por parte del Ejército, que envió maquinaria pesada para colaborar en las tareas de limpieza y reparación en zonas afectadas. “El Ejército nos ha traído maquinaria como retroexcavadoras y camiones volcadores, lo que nos ha sido de gran ayuda. Aunque aún hay sectores donde no hemos podido llegar, estamos trabajando para que todos los puntos afectados reciban la atención necesaria”, agregó.

En cuanto a la situación económica que se está viviendo en la región, Aranda manifestó su preocupación por las dificultades que atraviesan tanto los productores agropecuarios como la comunidad en general. “Estamos conscientes de que la crisis se va a profundizar, especialmente para los productores, quienes ya están viendo las consecuencias de las tormentas y la caída de cultivos. Es un año muy complicado”, indicó.

El Secretario de Gobierno también se refirió a los esfuerzos de la municipalidad para gestionar recursos y apoyo externo para mitigar los efectos de esta crisis. En cuanto a los reclamos de los productores, Aranda mencionó que, si bien el apoyo recibido desde la Nación y la Provincia es insuficiente, todo esfuerzo es válido y “todo suma”. “Sabemos que los créditos no van a solucionar el problema, pero necesitamos todas las herramientas posibles para poder seguir adelante”, afirmó.

Una de las iniciativas destacadas por Aranda es la puesta en marcha de un nuevo canal de comunicación con los vecinos: un número de WhatsApp que permitirá a los ciudadanos hacer reclamos y recibir atención personalizada sobre una variedad de temas, desde problemas de tránsito hasta cuestiones de limpieza de terrenos. “Esta es una forma más de acercarnos a los vecinos, para que no quede ningún problema sin respuesta”, señaló Aranda.

En cuanto al presupuesto del municipio, Aranda aseguró que se están tomando medidas para abordar las necesidades de la comunidad sin generar un mayor peso económico para los vecinos. “Sabemos que la situación es difícil y estamos buscando todas las herramientas para ayudarnos mutuamente”, concluyó.

A medida que la crisis continúa, el municipio de Nueve de Julio sigue trabajando incansablemente para ofrecer soluciones rápidas y eficaces, y la comunidad se mantiene unida para afrontar los desafíos que se presentan en este complicado escenario.