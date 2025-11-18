martes, noviembre 18, 2025
General

En controles de tránsito fueron secuestradas varias motos

En la mañana de hoy, la Subsecretaría de Seguridad y Tránsito de la Municipalidad de Nueve de Julio, en conjunto con la Guardia Urbana Municipal (GUM) y la Policía Comunal, realizó un operativo sorpresa que derivó en el secuestro de varias motocicletas. Estas unidades circulaban con escape libre, lo que no solo altera el orden público con ruidos molestos, sino que también representa un riesgo para la seguridad vial.

Además, durante el procedimiento se procedió a la retención de otros vehículos que carecían de la documentación obligatoria para su circulación, contribuyendo a incrementar los controles en pos de una mayor seguridad en las calles de la ciudad.

Este tipo de operativos, que se seguirán realizando en diferentes puntos de Nueve de Julio, buscan garantizar el cumplimiento de las normativas de tránsito y prevenir accidentes, promoviendo una circulación más ordenada y segura para todos los vecinos.

