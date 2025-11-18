jueves, noviembre 20, 2025
15.5 C
Nueve de Julio
jueves, noviembre 20, 2025
15.5 C
Nueve de Julio
General

El Club de Leones de Nueve de Julio entrega un ecógrafo digital portátil al CAPS Alborada

Este miércoles 19 a las 10 reafirmando su compromiso con la prevención en salud

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El Club de Leones de Nueve de Julio continúa fortaleciendo su histórica labor comunitaria y su compromiso con la prevención en salud. Este miércoles 19, a las 10 horas, la institución realizará la entrega de un ecógrafo digital portátil Mindray Z50 Doppler color al CAPS Alborada, una herramienta de avanzada que permitirá mejorar la capacidad diagnóstica y la atención médica en el centro sanitario.

La adquisición del equipo representa una importante inversión realizada con fondos propios, provenientes de la venta y administración de la tradicional rifa que sostiene gran parte de las actividades del Club de Leones. Desde la entidad destacaron que todo lo recaudado vuelve a la comunidad, en agradecimiento a la confianza y el apoyo permanente que brindan los vecinos.

Con esta nueva incorporación tecnológica, el Club de Leones reafirma su misión solidaria y se consolida como un actor clave en el fortalecimiento del sistema de salud local.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6046

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR