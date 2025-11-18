El Club de Leones de Nueve de Julio entrega un ecógrafo digital portátil al CAPS Alborada

- Advertisement -

El Club de Leones de Nueve de Julio continúa fortaleciendo su histórica labor comunitaria y su compromiso con la prevención en salud. Este miércoles 19, a las 10 horas, la institución realizará la entrega de un ecógrafo digital portátil Mindray Z50 Doppler color al CAPS Alborada, una herramienta de avanzada que permitirá mejorar la capacidad diagnóstica y la atención médica en el centro sanitario.

La adquisición del equipo representa una importante inversión realizada con fondos propios, provenientes de la venta y administración de la tradicional rifa que sostiene gran parte de las actividades del Club de Leones. Desde la entidad destacaron que todo lo recaudado vuelve a la comunidad, en agradecimiento a la confianza y el apoyo permanente que brindan los vecinos.

Con esta nueva incorporación tecnológica, el Club de Leones reafirma su misión solidaria y se consolida como un actor clave en el fortalecimiento del sistema de salud local.