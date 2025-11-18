Continúan los trabajos del Municipio tras el temporal

- Advertisement -

Tras la fuerte tormenta que afectó a la ciudad durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, la Municipalidad de Nueve de Julio sigue llevando adelante un amplio operativo para atender las consecuencias del fenómeno climático.

El equipo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a través del área de Espacios Verdes, continúa con las tareas en diversos puntos de la ciudad. Se están realizando trabajos de levantamiento de ramas, remoción de árboles caídos y una limpieza general en las zonas afectadas. Además, se está llevando a cabo un trabajo intensivo en el Parque General San Martín, uno de los sectores más golpeados por el temporal, con el objetivo de restaurar el espacio lo antes posible.

Desde el Municipio, se solicita a los vecinos que eviten la permanencia o realización de actividades en áreas donde aún persisten árboles inestables o gajos con riesgo de desprendimiento, para garantizar la seguridad de todos.

El trabajo de los equipos municipales continúa a buen ritmo y se espera que en los próximos días se normalicen todas las zonas impactadas por el fenómeno climático.