martes, noviembre 18, 2025
25.5 C
Nueve de Julio
martes, noviembre 18, 2025
25.5 C
Nueve de Julio
General

Continúan los trabajos del Municipio tras el temporal

La Municipalidad de Nueve de Julio avanza con operativos para mitigar los efectos del fuerte temporal que azotó la ciudad el fin de semana.

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Tras la fuerte tormenta que afectó a la ciudad durante la noche del sábado y la madrugada del domingo, la Municipalidad de Nueve de Julio sigue llevando adelante un amplio operativo para atender las consecuencias del fenómeno climático.

El equipo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, a través del área de Espacios Verdes, continúa con las tareas en diversos puntos de la ciudad. Se están realizando trabajos de levantamiento de ramas, remoción de árboles caídos y una limpieza general en las zonas afectadas. Además, se está llevando a cabo un trabajo intensivo en el Parque General San Martín, uno de los sectores más golpeados por el temporal, con el objetivo de restaurar el espacio lo antes posible.

Desde el Municipio, se solicita a los vecinos que eviten la permanencia o realización de actividades en áreas donde aún persisten árboles inestables o gajos con riesgo de desprendimiento, para garantizar la seguridad de todos.

El trabajo de los equipos municipales continúa a buen ritmo y se espera que en los próximos días se normalicen todas las zonas impactadas por el fenómeno climático.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6044

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR