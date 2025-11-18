Comenzó la venta de boletos de tren para viajar a Mar del Plata en verano

- Advertisement -

La empresa Trenes Argentinos informó que ya se encuentran a la venta los pasajes de larga distancia para viajar a Mar del Plata, Junín y Bragado durante los meses de diciembre, enero y febrero.

Los boletos ya se pueden adquirir a través de la web oficial https://webventas.sofse.gob.ar La compra también puede hacerse de manera presencial en las estaciones de Retiro, Constitución y Once y en las boleterías habilitadas en estaciones intermedias.

Los sábados los trenes saldrán de Constitución a las 6:12, 11.33 y 17:13, de Mar del Plata vuelven a la 1:11, 14:34 y 16.19. En cambio, los domingos y feriados el horario de viaje es a las 6.11, 11.09 y 17:02, desde la terminal porteña y a la 1:11, 14:05 y 15:57 desde la ciudad marplatense.

La tarifa de los pasajes será de $ 35.000 en primera y $ 42.000 en pullman hasta el 11 de diciembre y desde allí $ 38.000 en primera y $ 45.000 en pullman.

Desde el 19 de agosto y hasta el 12 de diciembre, los trenes que van de Constitución a Mar del Plata no circulan los martes, miércoles y jueves; mientras que, los que regresan de la localidad balnearia a la ciudad de Buenos Aires no prestan servicio los miércoles y jueves.

Esta modificación encuentra sus causas en una serie de obras que se ejecutan en el tendido de vías, en el marco de la Emergencia Ferroviaria, para mejorar los niveles de seguridad operacional del recorrido.

Bragado y Junín

En el caso de los otros dos destinos de Trenes Argentinos, los horarios y tarifas son los que siguen.

Buenos Aires – Bragado (diciembre, enero y febrero)

Salen tres servicios semanales desde Once los lunes, miércoles y viernes a las 18:35 y de Bragado los lunes, miércoles y viernes a la 1:55.

Las tarifas van desde los $ 7.500 en primera y desde $ 9.000 pesos en categoría pullman.