Avanza el relevamiento para la creación del Mapa Productivo del Distrito nuevejuliense

La Municipalidad de Nueve de Julio sigue avanzando con la elaboración del primer Mapa Productivo del distrito, un proyecto que se enmarca dentro del convenio firmado por la Intendente María José Gentile con la Fundación de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Esta iniciativa cuenta también con el respaldo de la Sociedad Rural y la Cámara de Comercio e Industria.

En esta fase del proyecto, los alumnos del Instituto Superior de Formación Docente y Técnica (ISFDYT) N° 4 se sumaron al relevamiento de datos, desempeñándose como parte de sus prácticas profesionalizantes. Previamente capacitados por la Subsecretaría de Producción, los estudiantes están trabajando directamente en el territorio, realizando encuestas breves para recabar información sobre el panorama productivo del distrito.

El trabajo de campo se organiza en cuadrículas según la planificación técnica del área, con el objetivo de recopilar información estadística básica, tal como detalló la subsecretaria de Producción, Cecilia Fusari. “Este relevamiento no es una inspección, sino un censo productivo que busca obtener datos claves para la planificación estratégica del crecimiento local”, destacó Fusari.

A través de este censo, que ya ha relevado más de 200 comercios, la municipalidad busca contar con información precisa para promover un desarrollo ordenado y sustentable de la industria, el comercio y la producción agropecuaria en Nueve de Julio. La iniciativa ha sido bien recibida tanto por los vecinos como por los comerciantes, quienes han mostrado una actitud colaborativa durante el proceso.

Con la finalización de la primera etapa del relevamiento, los resultados preliminares permitirán avanzar en la planificación de políticas públicas orientadas a fortalecer el crecimiento económico del distrito y a promover un desarrollo integral y equilibrado.