ARBA extiende hasta el 1° de marzo el plazo para la implementación del sistema digital de comprobantes de retención

La Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) dispuso prorrogar hasta el 1° de marzo de 2026 la entrada en vigencia del nuevo procedimiento digital que permitirá a los Agentes de Recaudación generar y presentar comprobantes de retención de forma totalmente online.

La resolución 27/2025, responde a solicitudes expresas de diversas empresas que actúan como Agentes de Recaudación, las que requirieron un plazo adicional para completar la adecuación de sus sistemas informáticos y garantizar una correcta integración con la nueva plataforma digital.

Atendiendo estos planteos, ARBA consideró necesario extender la fecha de implementación para asegurar una transición ordenada y un cumplimiento eficaz por parte de todos los actores involucrados, según expresó la entidad en un comunicado.