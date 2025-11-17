Trabajos del municipio por el temporal

- Advertisement -

Tras la fuerte tormenta que golpeó a la ciudad durante la noche del sábado y madrugada del domingo, la Municipalidad de 9 de Julio desplegó operativos con los equipos para afrontar la situación. Más allá de pérdidas materiales, no hubo que lamentar heridos.

DEFENSA CIVIL

El área de Defensa Civil monitoreó el transcurso del temporal, coordinó las acciones y acudió a los llamados que reportaron caídas de plantas y voladuras de techo. En coordinación con Bomberos Voluntarios de la ciudad, trabajó en la primera asistencia de las emergencias telefónicas. A su vez, la Subsecretaría de Seguridad y Tránsito estableció los controles pertinentes para que los equipos de emergencia trabajen correctamente.

ESPACIOS VERDES

El equipo de la Secretaría de Obras y Servicios Públicos de Espacios Verdes se dirigió, durante el temporal, a varios puntos de la ciudad donde vecinos reportaron caídas de plantas de gran porte que obstruían el paso en la vía pública (contabilizaron un total de 23). El objetivo de este trabajo durante la emergencia fue liberar el paso y, durante la jornada del domingo y el corriente lunes, varias cuadrillas trabajaron para levantar las ramas caídas y retirar los árboles mencionados. También se realizan trabajos intensos de limpieza en el Parque General San Martín.

A su vez, el municipio trabajó conjuntamente con Bomberos Voluntarios y la CEyS para remover los escombros del techo afectado en calle Mitre y Santa Fe.

DESARROLLO COMUNITARIO

La Secretaría de Desarrollo Comunitario tiene, hasta el momento, un relevamiento de 10 viviendas afectadas en la ciudad con voladuras de techo de forma parcial y total, como así también filtraciones que provocaron pérdidas de ropa, colchones y muebles. Las familias serán asistidas con los elementos necesarios luego de evaluar los daños ocasionados. Cabe resaltar que no se informaron inmuebles afectados en las localidades del partido. Por otro lado, la Secretaría hace un llamado a todas las familias que se vieron afectadas por el temporal a ponerse en contacto para recibir la ayuda que necesitan.

Las tareas de limpieza continuarán durante los próximos días y se solicita a los vecinos evitar actividades en espacios donde exista riesgo de caídas de plantas o haya gajos desprendidos con posibilidad de colapso.