SENASA: Medidas de prevención ante el inicio de la temporada de vuelo del picudo rojo

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) reforzó sus medidas de prevención en frontera para evitar el ingreso del picudo rojo de las palmeras, Rhynchophorus ferrugineus (Resolución 1218/2024), una plaga ausente en Argentina que afecta gravemente a diversas especies de palmeras y que actualmente se encuentra presente en la República Oriental del Uruguay, a escasa distancia del límite con nuestro país.

Con el inicio de la temporada de vuelo de los adultos, aumenta el riesgo de dispersión natural y de ingreso al territorio nacional, especialmente en zonas costeras y en áreas urbanas con alta densidad de palmeras ornamentales.

El picudo rojo es un escarabajo originario del sudeste asiático que ataca el interior de las palmeras, provocando su debilitamiento y, finalmente, la muerte. Su detección temprana es difícil, ya que los síntomas externos aparecen en etapas avanzadas de la infestación. Recomendaciones para la prevención

El SENASA recomienda, a las personas que ingresen o regresen al país, no traer material vegetal sin la debida autorización fitosanitaria, ya que pueden transportar Vplagas no presentes en el país que, una vez introducidas.