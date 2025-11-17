Fin de semana a puro básquet para Atlético en las Ligas de Chivilcoy y Junín

- Advertisement -

Este fin de semana dejó una cargada agenda para el básquet del Club Atlético 9 de Julio, que compitió entre viernes y domingo en distintas ciudades, por los certámenes de las Asociaciones de Chivilcoy y Juninense. Hubo actividad para las ramas masculina y femenina, con partidos muy parejos y destacadas victorias en formativas.

La acción comenzó el viernes, en 25 de Mayo, donde la Primera División visitó a Sportivo. En un encuentro equilibrado de principio a fin, el local terminó imponiéndose 65 a 59, marcando la diferencia en los minutos finales.

El sábado tuvo doble movimiento.

Por un lado, los equipos femeninos de Atlético recibieron en el estadio a Gimnasia de Pergamino, escoltas en U15 y U17.

En U15 , las locales realizaron un gran partido, aunque la visita se llevó el triunfo 52 a 42 .

En U17, Gimnasia volvió a imponerse, esta vez por 56 a 42, en un duelo muy intenso.

Mientras tanto, los equipos masculinos viajaron a enfrentar a Bragado Club.

En U13 , la victoria fue para el dueño de casa.

En U15 , Atlético logró un muy buen triunfo 41 a 38 , mostrando carácter en los momentos decisivos.

Y en U17, el equipo nuevejuliense fue claramente superior: ganó 55 a 35, apoyado en un magnífico último parcial de 24 a 8, donde construyó la diferencia final.

El cierre llegó el domingo, con una sobresaliente presentación del equipo femenino U17 en Salto, visitando al C.S. y D. Pampa. Atlético dominó los cuatro períodos y obtuvo una contundente victoria 58 a 24, que le permite afianzarse en el cuarto puesto de la tabla en la Liga de Junín.

El equipo formó con:

D. Urquiza (2); P. Sarlingo (2); S. Leunda (8); L. Meoli (4); A. Puntieri (14); I. Baiz (10); E. Marsigliani (3); J. Redrado (9); V. Cañas (2); M. Vázquez (4); V. Toscaso.

DT: Gonzalo Ledesma.

Un fin de semana muy positivo para la institución, que continúa consolidando su trabajo en todas las categorías y en ambas ramas dentro de las competencias regionales.