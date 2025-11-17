lunes, noviembre 17, 2025
General

Corte programado de energía para un sector de Nueve de Julio

La interrupción será entre las 6:30 y las 8:00 por tareas de mantenimiento; podría reprogramarse por mal clima

La Cooperativa Eléctrica informó que el próximo martes 18 de noviembre de 2025, entre las 06:30 y las 08:00 horas, se llevará a cabo un corte programado de energía con el fin de realizar tareas de mantenimiento en la red eléctrica.

La zona afectada —delimitada en la imagen oficial con líneas rojas— permanecerá sin suministro durante el lapso de trabajo técnico previsto.

Asimismo, la institución aclaró que, en caso de registrarse condiciones climáticas adversas, las tareas serán postergadas hasta nuevo aviso, a fin de garantizar la seguridad del personal y la correcta ejecución de los trabajos.

