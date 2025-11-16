La CEyS se desplazó hasta cerca de Carlos María Naón para restablecer el servicio

- Advertisement -

La tormenta que azotó la región anoche dejó a su paso caminos anegados, postes caídos, y el barro dificultando el acceso a las zonas más afectadas. Sin embargo, desde la CEyS, técnicos y operarios, se desplazaron ante cada convocatoria para solucionar los problemas derivados del intempestivo temporal.

En Carlos María Naón, uno de los puntos más golpeados por las inclemencias del clima, la situación es crítica: los caminos, completamente anegados, complican el acceso a las áreas afectadas, mientras que los postes caídos y las inundaciones representan un desafío adicional para quienes deben restaurar el servicio eléctrico.

A pesar de las duras condiciones del terreno y el clima adverso, el equipo de la CEyS trabajó para garantizar que la energía vuelva a los hogares y comercios que dependen de ella.