Atlético 9 de Julio se impuso en el clásico ante Libertad

Este domingo, Atlético 9 de Julio logró una victoria histórica por 2 a 1 frente a Libertad en un clásico cargado de emociones en la Liga Nacional de Fútbol (LNF). Con este triunfo, Atlético 9 de Julio sumó tres puntos cruciales que lo mantienen en la pelea por los primeros puestos del torneo.
Pablo Maccagnani en dos oportunidades le dio la victoria al ‘Millonario’ mientras que Nicolás Gallo puso el descuento cerca del final. Ganó Atlético 2a 1 al Lagunero.
Además, esta tarde, de vistante French le ganó 3 a a Agustín Alvarez con dos goles de Esteban ‘Corto’ Martín y Joaquón Susi.
En tanto, en el Coqueto, Once Tigres en un partido vibrante derrotó 2 a 1 a Atlético Quiroga que se había puesto en ventaja a través de Facundo Delasala. Luego, Vladimir Ascani y Bruno González le dieron la victoria a los Tigres.
A su vez, fue suspendido La Niña vs El Fortín
Tabla de Posiciones
San Martín – 14 puntos
Atlético French – 13 puntos
Atlético Naón – 12 puntos
Atlético 9 de Julio – 12 puntos
Libertad – 11 puntos
Once Tigres – 10 puntos
Atlético Patricios – 5 puntos
Agustín Álvarez – 4 puntos
San Agustín – 4 puntos
La Niña – 3 puntos
El Fortín – 2 puntos
Atlético Quiroga – 2 puntos
Lo que viene:
Con este triunfo, Atlético 9 de Julio sigue con vida en la lucha por la clasificación y se coloca en una posición favorable. La competencia se mantiene apretada y cada jornada promete más emoción, mientras los equipos se preparan para nuevos desafíos en la Liga Nacional de Fútbol.