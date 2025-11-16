Atlético 9 de Julio se impuso en el clásico ante Libertad

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

Este domingo, Atlético 9 de Julio logró una victoria histórica por 2 a 1 frente a Libertad en un clásico cargado de emociones en la Liga Nacional de Fútbol (LNF). Con este triunfo, Atlético 9 de Julio sumó tres puntos cruciales que lo mantienen en la pelea por los primeros puestos del torneo.

Pablo Maccagnani en dos oportunidades le dio la victoria al ‘Millonario’ mientras que Nicolás Gallo puso el descuento cerca del final. Ganó Atlético 2a 1 al Lagunero.

Además, esta tarde, de vistante French le ganó 3 a a Agustín Alvarez con dos goles de Esteban ‘Corto’ Martín y Joaquón Susi.

En tanto, en el Coqueto, Once Tigres en un partido vibrante derrotó 2 a 1 a Atlético Quiroga que se había puesto en ventaja a través de Facundo Delasala. Luego, Vladimir Ascani y Bruno González le dieron la victoria a los Tigres.

A su vez, fue suspendido La Niña vs El Fortín

Tabla de Posiciones

San Martín – 14 puntos Atlético French – 13 puntos Atlético Naón – 12 puntos Atlético 9 de Julio – 12 puntos Libertad – 11 puntos Once Tigres – 10 puntos Atlético Patricios – 5 puntos Agustín Álvarez – 4 puntos San Agustín – 4 puntos La Niña – 3 puntos El Fortín – 2 puntos Atlético Quiroga – 2 puntos

Lo que viene:

Con este triunfo, Atlético 9 de Julio sigue con vida en la lucha por la clasificación y se coloca en una posición favorable. La competencia se mantiene apretada y cada jornada promete más emoción, mientras los equipos se preparan para nuevos desafíos en la Liga Nacional de Fútbol.