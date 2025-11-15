Un incendio con explosiones en Ezeiza dejan más de 20 heridos y graves daños materiales

- Advertisement -

Más de 20 personas resultaron heridas la noche de este viernes debido a una serie de explosiones en cadena en el polo industrial de Ezeiza, junto a voraz incendio. Las detonaciones, cuyas causas aún están siendo investigadas, generaron una fuerte onda expansiva que alcanzó zonas urbanas cercanas, causando roturas de vidrios, intoxicaciones y quemaduras entre los afectados.

Todo comenó en el final del viernes y desde la madrugada de este sábado, los bomberos continúan trabajando arduamente para sofocar el fuego que sigue ardiendo en la planta afectada. Mientras tanto, los investigadores, liderados por la fiscal Florencia Belloc, están recopilando pruebas y trabajando en la hipótesis preliminar sobre el origen del desastre. Según los primeros informes, el siniestro podría haber comenzado en una fábrica ubicada en el polígono industrial, aunque las circunstancias exactas todavía no han sido determinadas.

El impacto de las explosiones fue tal que también se registraron daños en varios barrios cercanos. En las calles de Ezeiza, se pudieron ver vidrios rotos, restos de escombros y las secuelas de una noche de pánico. El fuerte estruendo se sintió a kilómetros a la redonda, generando alarma entre los residentes de la zona.

Las autoridades continúan trabajando en la investigación del incidente en Ezeiza, y se espera que en los próximos días se conozcan más detalles sobre el origen de las explosiones. Por lo pronto, los bomberos siguen luchando contra las llamas, y los peritos han comenzado a analizar las evidencias encontradas en el lugar. A pesar de los esfuerzos, se prevé que la investigación se extienda durante el fin de semana y más allá.

El impacto de este trágico suceso ha dejado a la comunidad de Ezeiza en vilo, mientras las autoridades locales y provinciales siguen evaluando los daños y prestando asistencia a los heridos.