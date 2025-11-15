Un acto de fe que crece: ‘Madrugadores del 9’ continúan rezando quincenalmente desde 2014

En la mañana del sábado 15 de noviembre, la corriente de oración “Madrugadores del 9” se reunieron una vez más para ofrecer su rosario, en una tradición que se mantiene firme desde el 27 de septiembre de 2014, alcanzando los 298 encuentros de rezos. Esta jornada fue aún más especial, ya que en su centro se encontraba el poncho del Santo Cura Brochero, un símbolo de fe profunda para los participantes.

El madrugador Alejandro Vera, durante la oración, explicó el valor simbólico y religioso de este poncho, que había estado en contacto con las reliquias de primer grado del Santo Cura Brochero, como fue su feretro. Vera, explicó cómo los ponchos que se colocan en contacto con las reliquias se convierten en “ponchos reliquias de tercer grado”, lo que otorga una bendición especial a quienes los visten. Esta práctica es parte de una tradición de veneración hacia las reliquias, que buscan fortalecer la conexión espiritual de los fieles con los santos.

A lo largo del rezo, también se oró por las intenciones personales de los miembros, entre ellas, la salud de familiares y amigos. Además, el grupo celebró la bienvenida a nuevos integrantes, Carlos Corona y Néstor Tello, quienes fueron recibidos con calidez por la comunidad.

El encuentro de este sábado también fue una ocasión para reflexionar sobre la vida del Santo Cura Brochero, cuya vida de servicio y devoción sigue inspirando a muchos en la región. Su figura es un faro de fe para los madrugadores, quienes, al rezar junto a su poncho, se sintieron más unidos a su legado.

A lo largo del encuentro, los madrugadores se unieron en oración, elevando sus plegarias por la salud, la protección divina y el bienestar de sus seres queridos. La presencia del poncho del Santo Cura Brochero añadió una dimensión única a esta jornada, intensificando el ambiente de devoción y fe compartida.

La imposición del poncho fue el momento culminante de la ceremonia. Tras la oración, Alejandro Vera pasó a imponer el poncho a los asistentes, marcando un rito de bendición y protección para todos los presentes. Los madrugadores, en su mayoría hombres comprometidos con su fe, recibieron el gesto con humildad, sintiendo la gracia de Dios en cada momento.

Al finalizar la jornada, se ofreció la bendición final, pidiendo a Dios la paz y el amor para todos. Los madrugadores, con el corazón lleno de gratitud y esperanza, concluyeron su encuentro con la frase tradicional: “Amén”, sellando una vez más su compromiso con la fe y la comunidad.