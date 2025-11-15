domingo, noviembre 16, 2025
19.4 C
Nueve de Julio
Torneo A

Naón derrotó a Atlético Patricios 3 a 1 y escaló al segundo puesto

Fue este sábado, en el marco del Torneo "A" Fase I de la Liga Nacional de Fútbol (LNF) del Campeonato 2025/2026, se disputó el segundo partido adelantado de la sexta fecha en el césped del CAN

Este sábado, en el marco del Torneo “A” Fase I de la Liga Nacional de Fútbol (LNF) del Campeonato 2025/2026, se disputó el segundo partido adelantado de la sexta fecha en el césped del CAN, donde Atlético Naón se impuso por 3 a 1 ante Atlético Patricios.

Con esta victoria, el equipo local alcanzó los 12 puntos, posicionándose en el segundo lugar de la tabla, a solo dos unidades del líder, San Martín, que sigue mostrando su solidez tras ganar 2 a 1 frente a San Agustín el viernes. Naón demostró un buen rendimiento y se acerca con fuerza a los primeros puestos de la tabla, mientras que Atlético Patricios se quedó con 5 puntos en el octavo lugar, luchando por mantenerse en la mitad de la clasificación.

El resto de la jornada se completará este domingo con los siguientes partidos:

  • Libertad vs Atlético 9 de Julio

  • Agustín Álvarez vs Atlético French

  • La Niña vs El Fortín

  • Once Tigres vs Atlético Quiroga

Tabla de Posiciones:

  1. San Martín – 14 puntos

  2. Atlético Naón – 12 puntos

  3. Libertad – 11 puntos

  4. Atlético French – 10 puntos

  5. Atlético 9 de Julio – 10 puntos

  6. Once Tigres – 7 puntos

  7. Atlético Patricios – 5 puntos

  8. Agustín Álvarez – 4 puntos

  9. San Agustín – 4 puntos

  10. La Niña – 3 puntos

  11. El Fortín – 2 puntos

  12. Atlético Quiroga – 2 puntos

Con la tabla cada vez más apretada, los equipos se preparan para una nueva fecha donde cada punto será crucial para la clasificación.

