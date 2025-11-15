domingo, noviembre 16, 2025
19.4 C
Nueve de Julio
domingo, noviembre 16, 2025
19.4 C
Nueve de Julio
General

La tormenta provocó daños y corte de energía en Nueve de Julio alcanza la zona rural

Gran parte de la ciudad está sin luz y hay deficiencias en el servicio de agua

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Esta noche, una intensa tormenta desatada en la ciudad de Nueve de Julio y sus alrededores causó importantes daños en la infraestructura urbana y rural. La caída de árboles, postes de electricidad y elementos estructurales, junto con las afectaciones en los alimentadores, dejó a gran parte de la ciudad sin suministro eléctrico.

Los destrozos ocasionados por el temporal dificultan el acceso a varias zonas que aún no cuentan con el servicio. La Guardia Eléctrica de la CEyS se encuentra trabajando de manera ininterrumpida para restablecer la energía, priorizando las áreas más afectadas y garantizando la seguridad de los operarios.

Gran parte de la ciudad está sin luz.

El partido de Nueve de Julio se mantiene bajo Alerta Naranja emitida por el SMN. Se continuará informando sobre cualquier novedad o complicación adicional.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6042

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR