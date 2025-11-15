La falta de energía electrica afecta el servicio de agua

- Advertisement -

ABSA informa que un corte de energía ha dejado fuera de operación las perforaciones del Acueducto Nueve de Julio, lo que afecta el suministro de agua en la localidad. La misma situación se presenta en la localidad de French, donde el corte impactó el funcionamiento de la Planta Potabilizadora, alterando también el servicio de agua en esa zona.

Ante esta emergencia, la empresa solicita a los usuarios que restrinjan el uso de agua a actividades esenciales, como hidratación y tareas imprescindibles, hasta que se restablezca el servicio.

Para cualquier consulta o reporte de dificultades en el suministro, ABSA pone a disposición los siguientes canales de contacto:

Asistencia Técnica: 0800-999-2272

Redes Sociales: Facebook y Telegram.

Se recomienda a los usuarios estar atentos a las actualizaciones que se proporcionarán a medida que se normalice el servicio.