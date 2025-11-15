domingo, noviembre 16, 2025
17.2 C
Nueve de Julio
domingo, noviembre 16, 2025
17.2 C
Nueve de Julio
General

La falta de energía electrica afecta el servicio de agua

El temporal afecta el funcionamiento de las perforaciones del Acueducto Nueve de Julio y la Planta Potabilizadora de French por lo cual ABSA solicita a los usuarios racionalizar el consumo de agua hasta que se normalice el servicio

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

ABSA informa que un corte de energía ha dejado fuera de operación las perforaciones del Acueducto Nueve de Julio, lo que afecta el suministro de agua en la localidad. La misma situación se presenta en la localidad de French, donde el corte impactó el funcionamiento de la Planta Potabilizadora, alterando también el servicio de agua en esa zona.

Ante esta emergencia, la empresa solicita a los usuarios que restrinjan el uso de agua a actividades esenciales, como hidratación y tareas imprescindibles, hasta que se restablezca el servicio.

Para cualquier consulta o reporte de dificultades en el suministro, ABSA pone a disposición los siguientes canales de contacto:

  • Asistencia Técnica: 0800-999-2272

  • Redes Sociales: Facebook y Telegram.

Se recomienda a los usuarios estar atentos a las actualizaciones que se proporcionarán a medida que se normalice el servicio.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6042

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR