sábado, noviembre 15, 2025
22.8 C
Nueve de Julio
sábado, noviembre 15, 2025
22.8 C
Nueve de Julio
General

San Martín quedó solo en la cima al vencer a San Agustín 2 a 1

Se jugó el primer partido de la sexta fecha en el adelantado de este viernes con arbitraje de Enrique Márquez

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

El Torneo “A” Fase I de la Liga Nacional de Fútbol (LNF) del Campeonato 2025/2026 vivió un fin de semana lleno de emociones, con los equipos peleando intensamente por puntos clave en su camino hacia la clasificación. En una jornada cargada de acción, San Martín continúa dominando la tabla tras su victoria sobre San Agustín por 2-1, con goles de Ezequiel Bayaut y Agustín Hipkins, mientras que Nicolás Longarini anotó para el Granate.

Mañana, Atlético Patricios se enfrentará a Atlético Naón en un duelo importante, mientras que el domingo se completará la jornada con los siguientes partidos: Libertad vs Atlético 9 de Julio, Agustín Álvarez vs Atlético French, La Niña vs El Fortín, y Once Tigres vs Atlético Quiroga.

Tabla de Posiciones

  1. San Martín – 14 puntos

  2. Libertad – 11 puntos

  3. Atlético French – 10 puntos

  4. Atlético 9 de Julio – 10 puntos

  5. Atlético Naón – 9 puntos

  6. Once Tigres – 7 puntos

  7. Atlético Patricios – 5 puntos

  8. Agustín Álvarez – 4 puntos

  9. San Agustín – 4 puntos

  10. La Niña – 3 puntos

  11. El Fortín – 2 puntos

  12. Atlético Quiroga – 2 puntos

Con la tabla más apretada que nunca, los equipos se preparan para una nueva fecha donde cada punto puede ser crucial para la clasificación.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6041

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR