San Martín quedó solo en la cima al vencer a San Agustín 2 a 1

El Torneo “A” Fase I de la Liga Nacional de Fútbol (LNF) del Campeonato 2025/2026 vivió un fin de semana lleno de emociones, con los equipos peleando intensamente por puntos clave en su camino hacia la clasificación. En una jornada cargada de acción, San Martín continúa dominando la tabla tras su victoria sobre San Agustín por 2-1, con goles de Ezequiel Bayaut y Agustín Hipkins, mientras que Nicolás Longarini anotó para el Granate.

Mañana, Atlético Patricios se enfrentará a Atlético Naón en un duelo importante, mientras que el domingo se completará la jornada con los siguientes partidos: Libertad vs Atlético 9 de Julio, Agustín Álvarez vs Atlético French, La Niña vs El Fortín, y Once Tigres vs Atlético Quiroga.

Tabla de Posiciones

San Martín – 14 puntos Libertad – 11 puntos Atlético French – 10 puntos Atlético 9 de Julio – 10 puntos Atlético Naón – 9 puntos Once Tigres – 7 puntos Atlético Patricios – 5 puntos Agustín Álvarez – 4 puntos San Agustín – 4 puntos La Niña – 3 puntos El Fortín – 2 puntos Atlético Quiroga – 2 puntos

Con la tabla más apretada que nunca, los equipos se preparan para una nueva fecha donde cada punto puede ser crucial para la clasificación.