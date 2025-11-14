Mariano Navone cayó ante Román Burruchaga y quedó eliminado en los cuartos de final del Uruguay Open 2025

El Uruguay Open 2025 vivió una jornada de emociones intensas en el Carrasco Lawn Tennis Club, donde se definieron los primeros clasificados a los cuartos de final del torneo.

En una de las series, el nuevejuliense Mariano Navone se enfrentó al experimentado Román Burruchaga, pero no logró superar al bonaerense, quien se impuso en dos sets, con parciales de 6-4 y 6-4.

Navone, quien venía de mostrar un buen nivel de juego en las rondas previas, no pudo contener la solidez de Burruchaga, que aprovechó cada oportunidad para quedarse con el triunfo.

A pesar de algunos momentos de buen tenis por parte de Navone, especialmente en el segundo set, el jugador de Nueve de Julio no pudo encontrar su mejor ritmo y terminó sucumbiendo ante la precisión y experiencia de su compatriota.

Con esta derrota, Navone quedó fuera del Uruguay Open 2025, uno de los torneos más importantes de la región, que reparte 160.000 dólares en premios. La eliminación de Navone cerró su participación en el torneo, aunque el tenista argentino sigue consolidando su carrera con buenos resultados en el circuito Challenger.

Este jueves continuarán los cuartos de final, con otros cuatro partidos destacados. Entre ellos, el local Franco Roncadelli enfrentará al chileno Marcelo Barrios, mientras que el ecuatoriano Álvaro Guillén Meza se medirá con el paraguayo Daniel Vallejo, quien sorprendió al eliminar al primer cabeza de serie. Además, el argentino Álex Barrena se verá las caras con el chileno Cristian Garín, y el español Carlos Taberner jugará contra el checo Zdenek Kolar.

El Uruguay Open 2025 sigue avanzando, y los mejores tenistas de América y Europa luchan por el título y los importantes premios en juego.