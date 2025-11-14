viernes, noviembre 14, 2025
30.5 C
Nueve de Julio
viernes, noviembre 14, 2025
30.5 C
Nueve de Julio
Fútbol

La Liga Nuevejuliense de Fútbol continúa con la fase I de la temporada 2025/2026

Fuegan este fin de semanas encuentros del Ascenso y de Primera "A"

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

La Liga Nuevejuliense de Fútbol sigue adelante con la competencia en la fase I de la temporada 2025/2026. Este fin de semana se juegan importantes partidos tanto en la categoría Ascenso como en Primera “A”, con varios equipos buscando hacerse fuertes en el inicio del campeonato.

Partidos adelantados (Viernes 14 de noviembre):

  • Ascenso: Unión Dennehy vs 12 de Octubre

  • Primera “A”: San Agustín vs San Martín

Sábado 15 de noviembre:

  • Ascenso:

    • Defensores de la Boca vs Compañía Gral. Buenos Aires

    • 18 de Octubre vs Dudignac

  • Primera “A”:

    • Atlético Patricios vs Naón

Domingo 16 de noviembre:

  • Primera “A”:

    • Libertad vs Atlético 9 de Julio

    • Agustín Álvarez vs Atlético French

    • La Niña vs El Fortín

    • Once Tigres vs Atlético Quiroga

Con estos encuentros, la Liga Nuevejuliense sigue adelante en su camino hacia el campeonato 2025/2026. Los equipos, en su mayoría, están en plena lucha por sumar puntos importantes en esta fase inicial, que definirá los puestos para las siguientes etapas.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6040

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR