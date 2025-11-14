La Liga Nuevejuliense de Fútbol continúa con la fase I de la temporada 2025/2026

- Advertisement -

La Liga Nuevejuliense de Fútbol sigue adelante con la competencia en la fase I de la temporada 2025/2026. Este fin de semana se juegan importantes partidos tanto en la categoría Ascenso como en Primera “A”, con varios equipos buscando hacerse fuertes en el inicio del campeonato.

Partidos adelantados (Viernes 14 de noviembre):

Ascenso: Unión Dennehy vs 12 de Octubre

Primera “A”: San Agustín vs San Martín

Sábado 15 de noviembre:

Ascenso: Defensores de la Boca vs Compañía Gral. Buenos Aires 18 de Octubre vs Dudignac

Primera “A”: Atlético Patricios vs Naón



Domingo 16 de noviembre:

Primera “A”: Libertad vs Atlético 9 de Julio Agustín Álvarez vs Atlético French La Niña vs El Fortín Once Tigres vs Atlético Quiroga



Con estos encuentros, la Liga Nuevejuliense sigue adelante en su camino hacia el campeonato 2025/2026. Los equipos, en su mayoría, están en plena lucha por sumar puntos importantes en esta fase inicial, que definirá los puestos para las siguientes etapas.