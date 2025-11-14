La Liga Nuevejuliense de Fútbol continúa con la fase I de la temporada 2025/2026

La Liga Nuevejuliense de Fútbol sigue adelante con la competencia en la fase I de la temporada 2025/2026. Este fin de semana se juegan importantes partidos tanto en la categoría Ascenso como en Primera “A”, con varios equipos buscando hacerse fuertes en el inicio del campeonato.
Partidos adelantados (Viernes 14 de noviembre):
Ascenso: Unión Dennehy vs 12 de Octubre
Primera “A”: San Agustín vs San Martín
Sábado 15 de noviembre:
Ascenso:
Defensores de la Boca vs Compañía Gral. Buenos Aires
18 de Octubre vs Dudignac
Primera “A”:
Atlético Patricios vs Naón
Domingo 16 de noviembre:
Primera “A”:
Libertad vs Atlético 9 de Julio
Agustín Álvarez vs Atlético French
La Niña vs El Fortín
Once Tigres vs Atlético Quiroga
Con estos encuentros, la Liga Nuevejuliense sigue adelante en su camino hacia el campeonato 2025/2026. Los equipos, en su mayoría, están en plena lucha por sumar puntos importantes en esta fase inicial, que definirá los puestos para las siguientes etapas.