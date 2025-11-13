Gran Final del Torneo Desarrollo: Atlético y Huracán de Carlos Casares se juegan el título

Este sábado 15 de noviembre, a partir de las 15:30 hs., se disputará la gran final del Torneo Desarrollo de Rugby de la División Superior, organizado por la UROBA, entre el Club Atlético y Huracán de Carlos Casares. El partido, que se jugará en la cancha del Club Atlético, marcará el cierre de una reñida competencia que comenzó hace varios meses.

El torneo comenzó con una fase de zonas en la que participaron clubes de toda la región. En la Zona Oeste, se encontraron el Club Atlético, Huracán, Bragado Club, y equipos de Salto, General Arenales, Los Toldos y 25 de Mayo. Por otro lado, en la Zona Este compitieron Saladillo, General Belgrano, Castelli, Maipú, Dolores y Las Flores. Los dos primeros clasificados de cada zona se enfrentaron en las semifinales, donde el Club Atlético derrotó a Saladillo y Huracán a General Belgrano.

Ambos equipos llegaron a la final tras un partido de ida disputado el sábado 1° de noviembre en la cancha de Huracán, que terminó con una victoria ajustada para el Club Atlético por 31 a 30, gracias a un try y conversión en los últimos minutos. Este resultado dejó abierta la puerta para la revancha en la final de mañana, que promete ser aún más intensa y llena de emoción.

La expectativa es alta, tanto en la ciudad de Caseros como en la de C.Casares, y se espera una gran afluencia de público local y visitante. Como es tradicional en el rugby, al finalizar el partido se llevará a cabo el “tercer tiempo”, una instancia de confraternización con un fogón y música a cargo de un DJ, para cerrar de manera festiva una jornada de puro deporte.