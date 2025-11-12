Uruguay Open: Mariano Navone ganó y es el favorito

- Advertisement -

Mariano Navone se transformó en el principal favorito del Uruguay Open tras vencer 3-6, 6-0 y 6-4 al italiano Marco Cecchinato.

El argentino, 74 del mundo y ex 29, volvió a ganarle al jugador nacido en Palermo, tal como sucedió la semana anterior en la definición de Lima.

Luego de la derrota del lunes de Sebastián Báez, 45 del mundo y primer cabeza de serie, Navone quedó como el de mejor posición en el escalafón de ATP entre los tenistas sobrevivientes a las primeras jornadas del torneo que se disputa en las canchas del Carrasco Lawn Tennis Club.

El siguiente rival de Mariano Navone será Román Andrés Burruchaga, sexto favorito, quien se impuso 7-5 y 6-4 al también argentino Facundo Mena, surgido desde la ronda previa.