Atlético se destaca en los torneos de Chivilcoy y Junín

Con intensa actividad en ambas asociaciones, los equipos masculinos y femeninos del “Rojo” suman experiencia y buenos resultados, con triunfos importantes en varias categorías.

Muy activo sigue el básquetbol del Club Atlético, que actualmente participa en dos certámenes regionales: en la Asociación de Básquetbol de Chivilcoy, con cuatro categorías menores y la Primera División masculinas, y en la Asociación Juninense, con cuatro divisiones femeninas.

El pasado sábado, los equipos masculinos recibieron la visita de Racing Club de Chivilcoy, una de las instituciones más destacadas de la región, que recientemente ascendió a la categoría Nacional, enfrentando a los principales equipos del país. Incluso en las divisiones menores, Racing cuenta con jugadores foráneos, conformando planteles muy competitivos.

A pesar de ello, los equipos locales dieron pelea. En U15, Atlético jugó de igual a igual durante los dos primeros cuartos (Racing arriba 21-19), pero la visita impuso su ritmo en la segunda mitad y se quedó con la victoria por 58 a 35. En U17, la diferencia fue mayor a favor de los chivilcoyanos. Sin embargo, la gran alegría llegó en U13, donde el conjunto local desplegó un excelente juego y se impuso con autoridad por 51 a 40, marcando la diferencia en los dos primeros parciales.

El domingo, las categorías menores viajaron a Roque Pérez: en U11 fue derrota, pero en U13 volvió a festejar Atlético, en un partido muy parejo que terminó 37 a 35 a favor del equipo de nuestra ciudad.

En cuanto al básquet femenino, los equipos viajaron a Bragado para enfrentar a Moreno, logrando dos valiosas victorias: en U13 por 59 a 38 y en U17 por 65 a 54, con un segundo parcial definitorio de 23 a 5. En U15, la categoría más competitiva de las chicas de Atlético, el partido fue muy parejo; a tres minutos del final, un triple de Eva Mafferetti igualó el marcador 39-39, pero en los instantes finales el local logró imponerse por una ajustada diferencia.

Con estos resultados, el Club Atlético continúa consolidando su trabajo en formación y competencia, mostrando crecimiento sostenido en todas sus divisiones tanto masculinas como femeninas.