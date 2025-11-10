Mariano Navone venció a Santiago Rodríguez Taverna en el debut del Uruguay Open 2025

- Advertisement -

El tenista nuevejuliense Mariano Navone, ubicado en el puesto 74 del ranking ATP, comenzó con buen pie su participación en el Uruguay Open 2025, al vencer a su compatriota Santiago Rodríguez Taverna en el primer partido del torneo.

En un enfrentamiento de alto nivel, Navone mostró gran solidez y control del juego, llevando la victoria por 2-0 en sets: 3-6 y 2-6.

Navone comenzó el encuentro con firmeza, llevándose el primer juego con un sólido 30, demostrando desde el inicio que estaba listo para la batalla. Rodríguez Taverna, sin embargo, respondió en el segundo juego, manteniendo su servicio a 15. A pesar de este esfuerzo, Navone volvió a tomar el control en el tercer y cuarto juego, rompiendo el saque de su compatriota con un juego firme a 15 y a 40.

A lo largo de los siguientes games, Navone continuó demostrando su superioridad, manteniendo su saque con autoridad y recuperando cualquier punto perdido con determinación.

El tenista de Nueve de Julio consolidó su ventaja en el quinto juego, cerrando con un 40. Rodríguez Taverna intentó reaccionar, pero la consistencia de Navone y sus precisos tiros desde el fondo le permitieron sostener su servicio en el séptimo y noveno game.

El punto culminante llegó en el décimo juego, cuando Rodríguez Taverna, a pesar de un esfuerzo considerable, no pudo evitar una ruptura de su servicio. Navone cerró el partido con solidez, manteniendo su saque y asegurando la victoria final a 15 en el último juego del encuentro.

Con esta victoria, Mariano Navone avanza a la siguiente ronda del Uruguay Open 2025, un torneo que es clave para su ascenso en el ranking ATP.

El certamen, que reparte 160.000 dólares en premios y cuenta con la participación de destacados tenistas internacionales, promete ser un campo de pruebas para Navone, quien busca continuar con su meteórica progresión en el circuito Challenger.