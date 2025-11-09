Triunfo de Atlético en el Ramón N. Poratti ante Agustín Alvarez

- Advertisement -

El Torneo “A” Fase I de la Liga Nacional de Fútbol (LNF) del Campeonato 2025/2026 vivió un emocionante fin de semana con los equipos luchando por puntos camino a la clasificación.

En la 5ta fecha, varios partidos dejaron huella, destacándose la victoria de Atlético 9 de Julio, que se impuso 3-2 sobre Agustín Álvarez, y la sólida presentación de Libertad, que derrotó 2-1 a Once Tigres. También la goleada de Frencha nate La Niña.

Resultados de la 5ta Fecha

Atlético 9 de Julio 3 – Agustín Álvarez 2

En un partido de alto voltaje, Atlético 9 de Julio se llevó tres puntos vitales para mantenerse en la pelea por crecer hacia la cima.

Atlético French 5 – La Niña 1

French sigue en su buen camino y derrotó a La Niña por 5-1.

El equipo local demostró superioridad en todo momento, a pesar de que La Niña se había puest en ventaja, tras un comienzo parejo.

Atlético Quiroga 1 – San Martín 3

San Martín logró un gran triunfo de visitante, venciendo 3-1 a Atlético Quiroga.

El equipo visitante fue contundente y se llevó una victoria fundamental que lo posiciona en los primeros puestos. Quiroga, por su parte, no pudo concretar las opciones que tuvo durante el partido.

Atlético Naón 3 – San Agustín 1

Atlético Naón se impuso con autoridad a San Agustín por 3-1 y sumó tres puntos importantes para seguir escalando posiciones.

El Fortín 0 – Atlético Patricios 0

El partido entre El Fortín y Atlético Patricios terminó sin goles, en lo que fue un empate que no favoreció a ninguno de los dos equipos. Ambos buscaron la victoria, pero el marcador no se movió a lo largo de los 90 minutos.

Once Tigres 1 – Libertad 2

En un partido muy parejo, Libertad logró una importante victoria por 2-1 ante Once Tigres. Con goles de gran jerarquía, el equipo visitante se llevó tres puntos cruciales que lo mantienen en la lucha por los primeros lugares del torneo.

Lo que viene: Sexta Fecha

La próxima jornada será clave para varios equipos que buscan acomodarse en la tabla de posiciones. La sexta fecha trae consigo enfrentamientos de alto voltaje, como el duelo entre Libertad y Atlético 9 de Julio, dos de los equipos más destacados de la temporada. Además, Once Tigres se medirá ante Atlético Quiroga, mientras que San Agustín recibirá a San Martín en un choque de fuerzas parejas.

Próximos partidos: