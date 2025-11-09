Nueve ciclomotores y un automóvil fueron secuestrados por distintas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito

- Advertisement -

Durante el transcurso del fin de semana, personal policial local, junto a la Guardia Urbana e Inspectores Municipales, llevó a cabo diversos operativos de tránsito en puntos estratégicos de la ciudad.

El día domingo, ante la posibilidad de un encuentro no autorizado de motociclistas —conocido entre sus seguidores como “Domingrau”—, se reforzaron los controles tanto en los ingresos a la ciudad como dentro del ejido urbano. Dicho evento, de carácter clandestino, suele convocar a motociclistas no solo locales sino también de ciudades vecinas.

Los operativos contaron con la colaboración de efectivos policiales y móviles de distintas dependencias del Partido, pertenecientes a la Jefatura de Policía Comunal local, a cargo del Comisario Inspector Carlos Alberto Barrena. También participaron la Comisaría de la Mujer y la Familia, Policía Vial, CPR local, Guardia Urbana e Inspectores de Tránsito Municipal.

Como resultado de los controles, se procedió al secuestro de un automóvil que realizaba picadas en calles de la ciudad, y nueve (9) ciclomotores por diversas infracciones a la Ley Nacional de Tránsito y Seguridad Vial N.º 24.449. Entre las faltas constatadas se destacaron maniobras peligrosas (wheeling), participación en picadas y el uso de caños de escape adulterados, que afectan gravemente la sonoridad y la convivencia urbana.

Los vehículos y ciclomotores secuestrados fueron trasladados al depósito judicial y quedaron a disposición del Juzgado de Faltas Municipal local.