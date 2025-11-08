Dudignac perdio una gran oportunidad y buen triunfo de 12 de Octubre

- Advertisement -

Este sábado 8 de noviembre se disputaron los partidos correspondientes a la 10ª fecha del Torneo Ascenso de la Liga Nacional de Fútbol (LNF). Fue la tercera de las rechanchas donde Dudignac se peerdio la posibilidad de sumarse en punta 18 de Octubre que estuvo libre.

Los resultados de los encuentros:

Dudignac 0 – Defensores de la Boca 1

En un partido muy disputado, Defensores de la Boca se llevó los tres puntos al vencer 1-0 a Dudignac en condición de visitante. Dudignac, aunque lo intentó, no logró concretar sus ocasiones y se quedó sin poder sumar en esta fecha. Suma otra derrota.

Compañía General Buenos Aires 0 – Unión Dennehy 0

El empate sin goles entre Compañía General Buenos Aires y Unión Dennehy fue uno de los partidos más parejos de la jornada. Ambos equipos tuvieron varias llegadas, pero la falta de puntería y las buenas intervenciones de los arqueros dejaron el marcador en blanco. A pesar de no haber goles, fue un encuentro de ida y vuelta que mantuvo a los espectadores atentos hasta el último minuto.

12 de Octubre 3 – Defensores de Sarmiento 2

El partido de la jornada fue, sin lugar a dudas, el que enfrentó a 12 de Octubre y Defensores de Sarmiento. Con un final para el infarto, los locales se impusieron por 3-2 en un vibrante encuentro.