Comienza la tercera fecha de las revanchas

El Torneo Ascenso entra en su tercera fecha de la fase I y la competencia promete seguir con entusuasmo. Este sábado se disputarán importantes encuentros que podrían definir el rumbo de varios equipos en el certamen.

En el primer partido de la jornada, Atlético de Dudignac recibirá a Defensores de la Boca, con la intención de mantenerse en la lucha por los primeros puestos. El equipo local viene de una derrota importante y buscará continuar con su buen momento frente a un rival complicado, como es Defensores de la Boca, que necesita los tres puntos para no perder terreno.

En otro de los encuentros destacados, Compañía General Buenos Aires se enfrentará a Unión Dennehy en Patricios. Ambos equipos están en una posición delicada y saben que este duelo será importante para sus aspiraciones en el campeonato. Dennehy llega con la alegría de los tres puntos de hace 7 días.

En 12 de Octubre, Social y Deportivo recibirá a Defensores de Sarmiento en un encuentro de vital importancia. El equipo local busca consolidarse como uno de los candidatos al ascenso, pero tendrá enfrente a un rival que no dará tregua, como es Defensores de Sarmiento, un equipo que ha mostrado buenas actuaciones a lo largo del certamen.

El equipo que estará libre este fin de semana es 18 de Octubre, el actual líder del torneo.

El equipo de El Provincial aprovechará esta fecha para recuperar fuerzas y observar los resultados de sus competidores más cercanos. Con una ventaja sobre el resto, 18 de Octubre espera mantenerse en lo más alto de la tabla cuando retome la competencia.

La fase I del Torneo Ascenso continúa más emocionante que nunca, con equipos que luchan por meterse en las posiciones de privilegio para acceder a las instancias finales del certamen. Los hinchas de todos los clubes aguardan ansiosos este nuevo capítulo de la competencia, que promete mucha acción y adrenalina en cada uno de los partidos.