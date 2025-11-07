Deportistas de Taekwondo buscan ayuda solidaria para adquirir tecnología esencial en competencias

El deporte de alto rendimiento requiere no solo de dedicación y talento, sino también de herramientas adecuadas para poder competir al más alto nivel. Es el caso de Lara Benvenuto, Lucas Villarreal y Camila Almonacid, tres jóvenes deportistas de taekwondo que están haciendo un llamado a la comunidad para poder acceder a tecnología avanzada, esencial para sus próximos desafíos.

Lara, quien compite en la categoría juvenil de taekwondo en la categoría de 55 kg, relató su experiencia y las dificultades que atraviesan los atletas para mantenerse en competencia. “Este año ya podría haber competido en la categoría adulta, pero decidí dejarlo para el año que viene. Para poder clasificar al Nacional Clausura, necesitamos participar en tres provinciales y obtener buenos puestos, además de ir al Nacional Apertura en Tierra del Fuego, donde nos ayudó a obtener un puesto directo”, comentó Lara.

Por su parte, Lucas Villarreal explicó que el sistema electrónico necesario para continuar con las competencias es un componente esencial en la actualidad. “Lo que necesitamos es un sistema electrónico con el que compiten los cinturones más avanzados, como los rojos y negros. Sin este sistema no podríamos seguir participando en torneos nacionales, y nos enteramos hace poco que en las próximas competiciones se implementará este sistema”, señaló Lucas.

La tecnología necesaria consiste en un chaleco y cabezado electrónico que marca los puntos durante los combates de taekwondo. Los sensores incorporados en el equipo registran la potencia del contacto y determinan si se ha marcado un punto, lo que es vital para las decisiones de los jueces durante las competencias.

Sin embargo, el costo de esta tecnología es elevado. Camila Almonacid explicó que, gracias a una oferta, lograron conseguir dos pares del sistema a un precio de 175.000 pesos, lo que representa un ahorro significativo frente al costo original de 250.000 pesos. “Es mucho dinero para reunir, así que decidimos organizar una rifa para juntar los fondos necesarios. Ya hemos vendido 120 números de los 200 que estamos ofreciendo, y también estamos vendiendo pizzas listas para hornear”, detalló Camila.

El objetivo es recaudar los fondos restantes para poder adquirir el equipo y poder competir en el Torneo Nacional que se celebrará entre el 14 y el 16 de noviembre. El pesaje será el 14 de noviembre, y las competencias, donde Lara, Lucas y Camila tendrán la oportunidad de medirse con los mejores deportistas de la disciplina, se desarrollarán al día siguiente.

El equipo electrónico no solo les será útil en esta competición, sino que también les permitirá participar en futuros torneos y continuar desarrollándose en su deporte. “Este sistema no solo nos ayudará en este torneo, sino que nos quedará para los próximos, lo que será fundamental para nuestra preparación”, concluyó Lucas.

La convocatoria de los tres deportistas es clara: piden la colaboración de los vecinos y de la comunidad para poder alcanzar la meta de conseguir la tecnología necesaria y seguir representando a su región en competiciones de alto nivel.

Desde el programa Despertate de Cadena Nueve y Máxima 89.9, transmitido por Vision Plus TV, han expresado su apoyo a los deportistas, alentando a los oyentes a sumarse a la causa. La ayuda solidaria es esencial para que estos jóvenes sigan creciendo en el deporte y logren cumplir sus objetivos. Pueden hacerlo al whatsapp 2317 515747.

Para más información y colaborar con la causa, se pueden contactar a través de las redes sociales del equipo o adquirir un número para la rifa. La comunidad se muestra esperanzada en que este llamado solidario pueda convertirse en una realidad, y que Lara, Lucas y Camila sigan brillando en las competiciones de taekwondo.