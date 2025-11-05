miércoles, noviembre 5, 2025
Basquetbol

Gran despliegue de los equipos de Atlético en el fin de semana

Fue intensa cada jornada de competencias oficiales de básquet en varias canchas de la región

Este pasado fin de semana, el Club Atlético vivió una destacada actividad basquetbolística, con 9 categorías participando en diversas competencias oficiales. Los equipos masculinos compitieron en la Asociación de Chivilcoy, mientras que las categorías femeninas lo hicieron en la Asociación Juninense, con partidos en tres ciudades diferentes: Mercedes, Chivilcoy y nuestra ciudad, Nueve de Julio.

La acción comenzó el viernes 31, en Mercedes, donde la 1ª división masculina enfrentó a Quilmes por la 5ª fecha del Torneo Clausura. El equipo de Nueve de Julio dio una gran demostración, en especial en el segundo cuarto, donde logró un parcial de 27 a 16, manteniendo la ventaja durante gran parte del encuentro. Sin embargo, en los minutos finales, un triple de Quilmes cambió el rumbo del partido, y los locales lograron imponerse por 79 a 78. Cabe destacar que en el Torneo Apertura de julio, Quilmes había vencido a Atlético por un contundente 96 a 36, lo que resalta el evidente progreso del equipo de nuestra ciudad.

El sábado 1° de noviembre, la actividad se trasladó a Chivilcoy, donde Atlético enfrentó a Gimnasia en la penúltima fecha del torneo. El partido más destacado fue el de la categoría U15, que logró una victoria contundente por 82 a 39, destacándose por un primer tiempo espectacular en el que se impuso 52 a 23. Con esta victoria, el equipo Nuevejuliense se posicionó en el 4° lugar de la tabla de posiciones. En las otras dos categorías, U13 y U17, se disputaron partidos formativos.

Finalmente, el domingo 2, el Club Atlético recibió en su estadio a los equipos femeninos del Club Millonarios de Bragado, en el Torneo de la Asociación Juninense. En U15, el equipo local, a pesar de la ausencia de su jugadora más destacada, logró una victoria por 47 a 38, consolidándose en el primer puesto de la tabla junto a Los Indios de Junín. Además, las categorías U11 y U13 también tuvieron actividad, con partidos formativos en los que Atlético compitió contra los equipos de la institución visitante.

Con este fin de semana cargado de acción, el Club Atlético sigue demostrando el crecimiento de sus divisiones y la importancia de su trabajo formativo tanto en el ámbito masculino como femenino.

