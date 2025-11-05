En Atlético se juega la gran final con Carlos Casares

- Advertisement -

- Advertisement -

- Advertisement -

En una jornada llena de emoción y tensión, el certamen de Rugby organizado por UROBA, denominado Torneo Desarrollo, ha entrado en su fase decisiva.

Los equipos de las Zonas Este y Oeste se han enfrentado en semifinales, donde los clubes de Saladillo, General Belgrano, Castelli, Maipú, Dolores y Las Flores (Zona Este), y los de Atlético 9 de Julio, Bragado Club, Huracán de Carlos Casares, 25 de Mayo, General Arenales, Salto y Los Toldos (Zona Oeste) han luchado por un lugar en la final.

El sábado último, el partido de ida de la final se jugó en Carlos Casares, donde Atlético 9 de Julio se enfrentó a Huracán en un choque de altísima intensidad.

Luego de un primer tiempo muy parejo, el equipo local, Huracán, se mantuvo al frente con un marcador de 30 a 26 en los últimos minutos del encuentro.

Sin embargo, la garra y determinación del conjunto de nuevejuliense prevalecieron. En el tiempo final, Giuliano Maccagnani anotó un try decisivo y Franco Zubieta convirtió la patada que selló el triunfo por 31 a 30, ante la sorpresa del público local.

Los demás puntos de Atlético 9 de Julio fueron sumados por Franco Zubieta, quien anotó un try, 3 penales y 1 conversión; Guido Fasciolo, con un try; y Josué Moreno, quien contribuyó con un penal.

Con este triunfo, el equipo de Atlético 9 de Julio se prepara para la revancha y partido final, que se jugará el sábado 15 de noviembre en su cancha, donde UROBA coronará al campeón del Torneo Desarrollo.

Todo el apoyo de la hinchada será fundamental para el gran cierre de este certamen!