miércoles, noviembre 5, 2025
19.4 C
Nueve de Julio
miércoles, noviembre 5, 2025
19.4 C
Nueve de Julio
General

Día del Empleado Municipal: se aplicará asueto administrativo el lunes 10 de Noviembre

Es en conmemoración del Día del Empleado Municipal, cada 8 de noviembre, establecido por la Ley 11.757

0
- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

En virtud de lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley 11.757, que establece la celebración del Día del Empleado Municipal cada 8 de noviembre, y atendiendo a razones operativas, la Intendente de 9 de Julio, María José Gentile, ha decidido trasladar la conmemoración a lunes 10 de noviembre. En consecuencia, se aplicará un asueto administrativo para todo el personal municipal.

La medida se formalizó mediante el Decreto 1348/2025, el cual también fue refrendado por el secretario de Gobierno, Federico Aranda. De este modo, los empleados municipales podrán celebrar su día en la fecha establecida, de acuerdo a lo establecido por la normativa provincial.

Este asueto administrativo implica que las dependencias municipales no estarán abiertas al público el lunes 10 de noviembre, aunque se garantizarán los servicios esenciales para la comunidad. La medida, que resalta el compromiso del municipio con el bienestar y el reconocimiento de su personal, busca facilitar la celebración de esta fecha significativa para los trabajadores municipales.

Para cualquier consulta adicional, los ciudadanos podrán comunicarse con las áreas correspondientes durante el resto de la semana.

Noticias relacionadas

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Últimas noticias

AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima
Propietario Lado Sur Eventos S.A
Reg. de Propiedad Intelectual: 5128498
Director: Gustavo Tinetti
Diario Digital fundado el 03-05-2009
Edición: 6031

Yrigoyen 969 Nueve de Julio
Bs As - Argentina
(02317) 521333
+549-2317-407333
[email protected]

Copyright © 2025 Cadena Nueve – Diario Digital | AM LT33 1560 | FM: 89.9 Máxima

Desarrollado por Agencia MTR