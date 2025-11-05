Día del Empleado Municipal: se aplicará asueto administrativo el lunes 10 de Noviembre

- Advertisement -

En virtud de lo dispuesto por el artículo 107 de la Ley 11.757, que establece la celebración del Día del Empleado Municipal cada 8 de noviembre, y atendiendo a razones operativas, la Intendente de 9 de Julio, María José Gentile, ha decidido trasladar la conmemoración a lunes 10 de noviembre. En consecuencia, se aplicará un asueto administrativo para todo el personal municipal.

La medida se formalizó mediante el Decreto 1348/2025, el cual también fue refrendado por el secretario de Gobierno, Federico Aranda. De este modo, los empleados municipales podrán celebrar su día en la fecha establecida, de acuerdo a lo establecido por la normativa provincial.

Este asueto administrativo implica que las dependencias municipales no estarán abiertas al público el lunes 10 de noviembre, aunque se garantizarán los servicios esenciales para la comunidad. La medida, que resalta el compromiso del municipio con el bienestar y el reconocimiento de su personal, busca facilitar la celebración de esta fecha significativa para los trabajadores municipales.

Para cualquier consulta adicional, los ciudadanos podrán comunicarse con las áreas correspondientes durante el resto de la semana.