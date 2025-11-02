El Grupo de Baile “La Sanjuriana” se destacó en Competencia Internacional en Buenos Aires

- Advertisement -

El grupo nuevejuliense de baile La Sanjuriana, cosechó importantes logros en una competencia celebrada en Buenos Aires, dejando en alto el nombre de la región.

En la jornada, el equipo se destacó al obtener el primer premio en las categorías de Conjunto Estilizado Master y Pareja Tradicional Mayor. Además, su participación brilló con el segundo puesto en Pareja Estilizada, además de recibir dos premios especiales: Mejor Manejo de Grupo y Mejor Utilización del Escenario.

“Este es un logro muy importante para todos nosotros, un reconocimiento a todo el esfuerzo y dedicación que pusimos en cada ensayo”, comentó Oscar Gariboldi, uno de los integrantes del grupo a Cadena Nueve.

Como consecuencia de los excelentes resultados obtenidos, La Sanjuriana logró clasificarse para la final internacional que se celebrará en Brasil, luego de obtener más de 80 puntos en todas las coreografías presentadas.

La competencia se llevó a cabo en el prestigioso Auditorium Belgrano de Buenos Aires, donde el grupo demostró su nivel artístico y su capacidad para cautivar al público, tal como adelantara a CN, Fabián Lucero.

El equipo, dirigido por los coreógrafos Fabian Lucero y Carina Ottonello, es un referente del folklore en la región y sigue sumando victorias que los proyectan como uno de los grupos más destacados a nivel nacional e internacional.

El éxito de La Sanjuriana refleja no solo el talento de sus bailarines, sino también el compromiso y la pasión por la danza que los caracteriza.

Con la vista puesta en Brasil, el grupo se prepara para llevar su arte a nuevas alturas y competir con lo mejor del mundo. y seguramente contará con el apoyo de instituciones de Nueve de Julio.