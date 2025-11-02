domingo, noviembre 2, 2025
23.9 C
Nueve de Julio
Música

‘Cantemos Juntos’: la música como vínculo de crecimiento cultural, social y acercamiento

Este sábado, el taller de canto dirigido por el músico Daniel Roldán, cerró su ciclo anual en el Centro de Jubilados y Pensionados de Facundo Quiroga

0
Este sábado, el ‘Taller de Canto Colectivo’ Cantemos Juntos, dirigido por el músico Daniel Roldán, celebró el cierre de su ciclo anual en el Centro de Jubilados y Pensionados de Facundo Quiroga.

La emotiva jornada reunió a más de 150 asistentes y sus familias, quienes compartieron una noche llena de música, alegría y emociones.

El encuentro no solo fue una muestra del trabajo realizado durante el año, sino también una auténtica celebración de la música como herramienta de conexión, empatía y renacimiento emocional.

Durante la ceremonia, se entregaron certificaciones y menciones a los miembros del taller, destacando el esfuerzo y la dedicación de todos los participantes.

Sin embargo, más allá de los reconocimientos formales, lo que realmente marcó la jornada fue el ambiente de compañerismo y amor que prevaleció. Lo impulsa la sensibilidad del Profesor Daniel Roldán.

La música fue el vehículo para reavivar vínculos, expresar sentimientos y fortalecer lazos en una comunidad que, a través de este taller, encontró un espacio para la resurrección de la alegría y el entendimiento mutuo.

La jornada se destacó por su calidez humana, en donde cada nota, cada acorde, fue un símbolo de renovación. Cantemos Juntos no solo enseña a cantar, sino también a conectar, a compartir, y a encontrar en la música una vía para sanar y transformar.

