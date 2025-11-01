Se realiza un Torneo de Golf Solidario para impulsar el emprendimiento de padres de Niños con Síndrome de Down

- Advertisement -

Este sábado, el Club Atlético 9 de Julio se llenó de solidaridad y deporte con la realización de un torneo de golf que convocó a 68 jugadores, todos comprometidos con una noble causa. La competencia, organizada en conjunto con la Fundación Priar del Banco Galicia y la ONG Downtásticos, tiene como objetivo recaudar fondos para poner en marcha una eleboradora de pastas como una herramienta de inclusión laboral para jóvenes con síndrome de Down.

El proyecto, denominado “Codo a Codo”, es una iniciativa encabezada por un grupo de padres de chicos con esta condición, que buscan ofrecerles a sus hijos una oportunidad digna de empleo en un entorno inclusivo. Para ello, se están adquiriendo las máquinas necesarias para comenzar con la producción de pastas, lo que brindará no solo autonomía económica, sino también un espacio de integración y desarrollo.

María Domínguez, representante de Downtásticos, expresó su felicidad y agradecimiento por el apoyo recibido: “Estamos muy agradecidos con la Fundación Priar, el Club Atlético 9 de Julio y todas las empresas que se sumaron a esta causa. Esta jornada es un sueño hecho realidad para todos nosotros, y es un gran paso hacia la inclusión laboral de nuestros hijos.”

Por su parte, Mariela Logioco, madre de uno de los niños con síndrome de Down y colaboradora del proyecto, destacó: “Gracias a la generosidad de los patrocinadores y la comunidad, podemos seguir adelante con este hermoso emprendimiento. Hoy es un día de mucha emoción y alegría, y esperamos que más personas se sumen a nuestra causa.”

Carolina Ferreyra, una de las integrantes de Downtásticos, expresó su profundo agradecimiento a las 37 empresas y personas que se sumaron al proyecto. “Estamos muy agradecidas porque, a pesar de las dificultades que hemos enfrentado para conseguir el apoyo de las empresas, con el empuje de Ale – por Alejandro Grizutti- y la Fundación Priar, hoy estamos aquí, haciendo posible este evento tan importante. Es una enorme alegría ver que la comunidad se une a esta causa solidaria”, comentó.

El encuentro cuenta también con la participación de Javier Taranto, presidente de la Subcomisión de Golf del Club Atlético 9 de Julio, quien resaltó la importancia de abrir las puertas del club para este tipo de iniciativas solidarias. “Es un honor colaborar con este tipo de proyectos que realmente marcan la diferencia en la vida de muchas personas. Agradecemos a todos los golfistas y empresas que están apoyando esta causa.”

Alejandro Grizutti, representante de la Fundación Priar del Banco Galicia, resaltó el compromiso de más de 37 empresas locales que decidieron patrocinar el torneo. “Este tipo de iniciativas, como el proyecto Codo a Codo, nos llenan de orgullo. Este torneo no solo tiene un fin deportivo, sino que es una verdadera muestra de solidaridad y compromiso con la comunidad”, comentó.

La jornada también incluye una clínica de golf para los niños con síndrome de Down, dirigida por el instructor de Gof, Claudio Roldán. Además, todos los participantes del torneo recibieron un presente, y los organizadores hicieron un llamado a la comunidad a seguir apoyando el proyecto a través de futuras acciones y donaciones.

Este torneo de golf solidario se suma a los esfuerzos continuos por crear una sociedad más inclusiva y ofrecer oportunidades laborales a personas con discapacidad. “Codo a Codo” no solo busca generar un emprendimiento económico, sino también fomentar el valor de la inclusión y el trabajo en equipo.

En cuanto al futuro, tanto los organizadores como los participantes están comprometidos a seguir adelante con la iniciativa, sabiendo que cada pequeño paso es un gran avance hacia un mundo más justo y equitativo para todos