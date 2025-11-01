18 de Octubre visita a Defensores de la Boca pensando en seguir sumando de a tres

Este sábado 1 de noviembre se disputará la 9na fecha del Torneo de Ascenso de la Liga Nuevejuliense de Fútbol. Los tres encuentros se jugarán a las 16 hs, con los partidos de Reserva comenzando a las 14 horas.

En esta nueva jornada, el líder 18 de Octubre buscará continuar con su gran momento al visitar a Defensores de la Boca en el estadio de El Fortín.

En tanto, el escolta Atlético Dudignac tendrá un duro desafío fuera de casa frente a Dennehy en el terreno de Once Tigres.

Finalmente, en El provincial, Defensores de Sarmiento recibe a Compañía Gral. Buenos Aires, buscando ambos mejorar su posición en la tabla.

La competencia está muy reñida. 18 de Octubre lidera la tabla con 19 puntos, seguido de cerca por 12 de Octubre (que queda libre esta fecha) y Dudignac, ambos con 15 unidades. Mientras tanto, equipos como Defensores de la Boca, Dennehy y Compañía luchan por la cuarta posición, con 5 puntos cada uno.

Tabla de Posiciones:

Pos. Equipo Pts J G E P GF GC Dif PG 1 18 de Octubre 19 7 6 1 0 15 4 +11 3.75 2 Atlético Dudignac 15 7 5 0 2 15 13 +2 1.15 3 Soc. y Dep. 12 de Octubre 15 7 4 3 0 12 6 +6 2 4 Defensores de la Boca 5 6 1 2 3 7 6 +1 1.17 5 Unión Dennehy 5 7 1 2 4 11 12 -1 0.92 6 Comp. Gral. Buenos Aires 5 7 1 2 4 8 11 -3 0.73 7 Defensores de Sarmiento 3 7 1 0 6 8 24 -16 0.33

En esta fecha, se disputarán duelos clave tanto por el liderazgo como por las posiciones intermedias, lo que promete una jornada cargada de emociones.