Torneo Ascenso

18 de Octubre empató y mantiene la punta mientras que Dudignac perdió

Se jugó la novna fecha

Este sábado 1 de noviembre se disputó la 9ª fecha del Torneo de Ascenso de la Liga Nuevejuliense de Fútbol, con tres partidos para el futuro de la competencia.

En el campo de juego del Club El Fortín, a pesar del empate de 18 de Octubre ante Defesnores de la Boca sin goles, el equipo sigue siendo el líder indiscutido, sin tanta presión de su inmediato perseguidor, Atlético Dudignac que fue derrotado por Unión Dennehy 3 a 0.

En el ‘Coqueto’ de Once Tigres, Dennehy con goles de Agustín Teves, Julián Sancholuz y Axel Negrette) derrotó a Atlético y Social Dudignac 3 a 0 y fue la sospresa de la fecha, ya que venía de una serie de buenos resultados.

Y en El Provincial, en cesped del lider, Defensores de Sarmiento derrotó 2 a 1 Compañía Gral. Buenos Aires. El conjunto de patricios se había puesto en ventaja con gol de Iván Mendoza, pero, más tarde, Carlos Frisenda y  Juan Ferraris le dieron la victoria al ‘Verde’. Este resultado es vital para Defensores de Sarmiento, que se aleja de los últimos puestos de la tabla.

Tabla de Posiciones Actualizada

Pos.EquipoPtsJGEPGFGCDifPG
118 de Octubre208620165+113.75
2Atlético Dudignac1886021713+41.15
3Soc. y Dep. 12 de Octubre157430126+62
4Dennehy882241412+21
5Defensores de la Boca6713387+11.17
6Compañía Gral. Buenos Aires68134812-40.73
7Defensores de Sarmiento682061025-150.75

