Junin: la Laguna de Gómez aspira a ser la estrella del turismo rural bonaerense

Ubicada a tan solo 10 kilómetros de la ciudad de Junín, la laguna se extiende a lo largo de más de 3.500 hectáreas, ofreciendo una combinación única de naturaleza, historia y actividades recreativas al aire libre. Con su entorno de bosque nativo, fauna autóctona y aguas cristalinas, la zona se presenta como el lugar ideal para quienes buscan desconectar del ajetreo urbano y sumergirse en la tranquilidad del campo.Un Destino Natural con mucho potencial

Desde hace años, la laguna ha sido un atractivo para los amantes de los deportes acuáticos, como el kayak, la pesca y el windsurf, pero su potencial como destino turístico rural va más allá de estas actividades. En los últimos meses, el gobierno local, en conjunto con empresarios y operadores turísticos, ha comenzado a desarrollar infraestructura y servicios para fomentar el turismo sostenible y de bajo impacto.

La laguna no solo es un atractivo por su belleza natural, sino también por su relación con la historia y las tradiciones rurales de la zona. A través de visitas guiadas, los turistas pueden conocer las costumbres de los pobladores locales, sus historias de vida, y sumergirse en las tradiciones del campo bonaerense.

Las estancias cercanas ofrecen al visitante la oportunidad de vivir una experiencia completa, con paseos a caballo, recorridos por chacras productivas, y degustaciones de productos típicos de la región, como quesos, dulces caseros y embutidos. De esta manera, los turistas pueden disfrutar de una inmersión total en la cultura rural de Buenos Aires.

El potencial de la Laguna de Gómez como destino turístico rural es innegable. Con su rica oferta natural y cultural, y un enfoque en el desarrollo responsable y la conservación del medio ambiente, la región promete posicionarse como uno de los destinos turísticos más importantes de la provincia de Buenos Aires.

A medida que el interés por el turismo rural crece, no solo en Argentina, sino a nivel mundial, la Laguna de Gómez tiene todo para convertirse en la joya del turismo bonaerense, atrayendo a visitantes de todas partes del país y del extranjero que buscan vivir una experiencia única en contacto con la naturaleza y las tradiciones rurales argentinas.