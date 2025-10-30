Impulsan declarar de Interés Legislativo Municipal la obra teatral “Instantáneas”

- Advertisement -

El Bloque de concejalas y concejales de Unión por la Patria presentó un Proyecto de Resolución para declarar de Interés Legislativo Municipal a la obra de teatro “Instantáneas”, una creación de la compañía VÓRTICE de Danza Teatro, producida íntegramente por profesionales de la ciudad de 9 de Julio.

La función está programada para el domingo 23 de noviembre de 2025, a las 21 horas, en el Teatro Rossini, y representa una iniciativa artística que integra danza y teatro en una experiencia colectiva y local.

“Instantáneas” surge en el marco de la Experiencia Danza Comunidad, un proyecto que busca abrir el lenguaje de la danza teatro a toda la comunidad, fomentando la participación de artistas de distintas edades y trayectorias. Este proceso creativo se destaca por promover el intercambio y el diálogo entre los intérpretes y el público, fortaleciendo el vínculo cultural dentro del distrito.

Desde el bloque impulsor destacaron el valor de este tipo de propuestas que potencian el talento local y consolidan el arte como espacio de encuentro, identidad y expresión comunitaria.