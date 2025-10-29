Lincoln: presentan el libro: “Morir con dignidad en la Argentina: ¿verdad o utopía

- Advertisement -

El próximo viernes 14 de noviembre, desde las 19 horas en el Cine Jorge Newbery, se realizará un encuentro bajo la modalidad charla – debate, donde se presentará el libro “Morir con dignidad en la Argentina: ¿verdad o utopía?”, del renombrado Dr. Carlos “Pecas” Soriano.

La presentación del Dr. Carlos “Pecas” Soriano en el Cine Jorge Newbery de Lincoln, está organizada por el Comité de Bioética del Hospital Municipal “Dr. Rubén Miravalle”, dependiente de la Secretaría de Salud. El encuentro será con entrada libre y gratuita y, principalmente, está destinado a la comunidad médica y vecinos en general que estén interesados en reflexionar en torno al concepto de “muerte digna”.

En dicho trabajo, el Dr. Carlos Soriano despliega un vastísimo conocimiento sobre la muerte digna, en donde se conjugan de modo exquisito años de estudio y lectura, junto a la experiencia acumulada durante más de cuatro décadas de ejercicio profesional en servicios de atención al paciente crítico.

El libro es un alegato para la liberación de conciencias, hay una militancia activa que clama por la promoción y defensa de los derechos en los finales de vida, el autor advierte con claridad que la ley no lo resuelve todo, y que el primer derecho a asegurar es el derecho a conocer los derechos. Desde ese lugar se denuncia el desconocimiento sobre el marco legal vigente que promueve muertes dignas y desaprueba cualquier intento indigno de prolongación de agonías, de la desmesura de intentar curar lo incurable.