Daira Aita: jovén nuevejuliense que impulsa el canto con técnica internacional

Daira Aita, talentosa artista oriunda de Nueve de Julio, continúa dejando su huella en el mundo de la música. Tras formarse en la capital bonaerense en el sistema internacional Estill Voice, especializado en entrenamiento vocal, Daira se convirtió en entrenadora certificada y se posiciona como una de las pocas especialistas en Argentina y Latinoamérica.

Su proyecto “Cantante Quiero Ser” combina formación presencial y virtual, ofreciendo a cantantes y estudiantes de distintos lugares la posibilidad de perfeccionar su técnica vocal de manera saludable y profesional. La metodología Estill Voice, que Daira aplica, enfatiza la mecánica, la fisiología y la anatomía vocal, permitiendo que la respiración y el uso de la voz se adapten a cada persona y a cada estilo musical.

En diálogo con Cadena Nueve, Daira recordó sus comienzos en la música y cómo, tras explorar distintas disciplinas artísticas, decidió profesionalizar su pasión por el canto. “Es un honor poder enseñar y compartir lo que aprendí, y que mi ciudad sepa que siempre llevamos nuestras raíces con nosotros”, señaló la artista, quien además integra el grupo musical Cuarteto de Robles y retoma algunas de sus prácticas circenses como parte de su desarrollo artístico.

Con entusiasmo y dedicación, Daira Aita busca impulsar a los talentos locales, al mismo tiempo que su proyecto crece y gana reconocimiento en toda la región, consolidando a esta joven nuevejuliense como un referente en la formación vocal.