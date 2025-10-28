martes, octubre 28, 2025
Arte

Estreno de Narración Oral en la Biblioteca José Ingenieros: “Camino a Casa” con Adriana Chiattone

Este sábado 1° de noviembre, en el subsuelo con un encuentro especial de narración oral, la destacada actriz Adriana Chiattone será la encargada de dar vida a la adaptación oral de la novela El Vicecónsul de Marguerite Duras

0
La sala José Ingenieros comienza este mes con una propuesta literaria única. Este sábado 1° de noviembre, en su espacio del subsuelo, se presentará una narración oral especial con la participación de la talentosa Adriana Chiattone. La obra Camino a casa es una adaptación oral de la novela El Vicecónsul de la escritora francesa Marguerite Duras, una obra cargada de emoción y reflexión sobre el destino, el desarraigo y la esperanza.

Ambientada en la India, la historia sigue a una joven desterrada de su hogar por estar embarazada. En su viaje, guiada por las sabias palabras de su padre, la joven recorrerá ríos, aldeas y ciudades mientras espera el regreso de su hija, a quien entrega a una mujer en Calcuta. La narración se desarrolla a través de su historia de resistencia, amor y la búsqueda de una reconexión perdida.

El evento, con capacidad limitada a 40 personas, promete ser una experiencia única e íntima para los amantes de la narración y la literatura. Las entradas pueden adquirirse a través de Alternativa Teatral.

Para más información sobre la actividad y el resto de la programación, se puede seguir la cuenta de la biblioteca en redes sociales (@biblio_jose_ingenieros).

 

Últimas noticias

