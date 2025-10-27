Detención y allanamiento en Bragado tras el robo en una Tienda en Nueve de Julio

- Advertisement -

Este lunes 27 de octubre, efectivos de la Policía Comunal de Bragado, en conjunto con la SubDDI Bragado y el Grupo de Apoyo Departamental, llevaron a cabo un allanamiento en el marco de una investigación por un robo ocurrido el 11 de octubre en una tienda de indumentaria, ubicada en la calle Almirante Brown Nº 610.

El hecho delictivo, que tuvo como denunciante al propietario de la tienda, José Lisandro Tordoya Ajhuaco, involucró a dos sujetos que sustrajeron varias prendas de vestir del comercio. Tras la denuncia correspondiente, el Juzgado de Garantías Nº 3 del Departamento Judicial Mercedes autorizó la orden de allanamiento en una vivienda ubicada en calle Ameguino al 790 de Bragado.

Durante el operativo, la policía procedió a la detención de Luis María Linarez, quien quedó alojado en la Seccional Policial a disposición del magistrado interviniente. Además, se secuestraron elementos de interés para la causa.

La investigación continúa, y se esperan más medidas en relación a este caso.